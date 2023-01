La cadena de supermercats alemanya Lidl fa més de tres anys que ven a Espanya productes del que anomena la seva secció de basar, una selecció d’articles de les seves marques pròpies exclusives de moda, llar i oci (Silvercrest, Esmara, Crivit, Parkside, Florabest, etc.), de molt èxit entre els seus clients.

I una de les seves últimes novetats, a preus realment assequibles, són les malles tèrmiques de dona, que s’estan convertint en un èxit de vendes tant a les botigues físiques com a través d’internet.

Les peces tèrmiques són un tipus de roba de protecció per al fred que s’utilitzen per mantenir el cos calent en condicions de temperatures baixes. I aquestes malles tèrmiques solen estar fetes de materials tècnics que ajuden a retenir la calor corporal i a repel·lir la humitat.

Activitats a l’aire lliure

Són ideals per a activitats a l’aire lliure a l’hivern, com l’esquí, el senderisme, etcètera. A més, són transpirables i còmodes, cosa que permet una llibertat de moviment durant l’esport.

Algunes de les característiques de les malles tèrmiques de dona de Lidl són les següents:

Estan fetes amb materials d’alta qualitat, per exemple, el polièster i l’elastà. Per això són suaus al tacte i còmodes de portar.

Permeten la transpiració, cosa que ajuda a mantenir la pell seca i còmoda.

Les malles tèrmiques de dona estan dissenyades per retenir la calor corporal i ajudar a mantenir el cos calent en condicions de temperatures baixes.

A més, són fàcils de rentar i eixugar, cosa que les fa ideals per utilitzar en activitats a l’aire lliure.

En general, les malles tèrmiques de Lidl, que tenen butxaca per a claus integrada a la cintura, són una opció excel·lent per als que busquen roba de protecció per al fred d’alta qualitat i a un preu assequible, ja que només costen 7,99 euros. Aquestes malles tèrmiques són ideals també per a homes i criatures, i estan disponibles en diferents talles i colors.

A més, per només 5 euros més (12,99 euros), unes de cintura alta extraampla. Disponibles en blau i en negre, tenen efecte modelador per estilitzar la figura.