Moià ja ho té pràcticament tot a punt per rebre Ses Majestats aquest dijous en una cavalcada que repetirà l’esquema de l’any passat però sense restriccions, i això la farà molt més propera al públic, i especialment als infants que, com abans de la pandèmia, podran tornar a pujar a les carrosses dels Reis en les aturades que facin durant el recorregut per saludar-los i entregar-los les cartes, si encara no ho han fet.

Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran acompanyats de l’àngel, que encetarà la cavalcada i també d’una gran carrossa amb els regals, que enguany és renovada. A més, comptaran amb l’ambientació d’alumnes de l’escola de dansa municipal Somnis, que animaran el seguici entre la carrossa de l’àngel i la dels Reis. Com de costum, es repartiran caramels La rua començarà a les 6 de la tarda i farà l’itinerari habitual, amb sortida des de la carretera de Vic a Manresa i enfilant per l’avinguda de la Vila cap a l’església, on es farà l’adoració. L’altre moment àlgid serà a l’Ajuntament, on tindrà lloc la recepció oficial com ja es va fer l’any passat.