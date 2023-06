El pacte de govern amb ERC, que ha permès al grup independent Castell en Positiu mantenir l’alcaldia que té des de fa 8 anys a Castellterçol, ja ha tingut les seves conseqüències. La cap de llista d’ERC, Noemí Ció, ha renunciat a l’acta de regidoria perquè, tot i respectar la decisió de l’assemblea del seu partit i votar favorablement a la investidura de Toni Massot, era contrària al pacte perquè creu que calia «un canvi» al municipi. En un ple extraordinari convocat per dimarts vinent es donarà compte de la seva renúncia.

El grup independent Castell en positiu va revalidar dissabte passat l’alcaldia de Castellterçol gràcies a un pacte amb ERC que es va lligar el dia anterior. Els republicans, tot i no entrar al govern i quedar-se a l’oposició, van votar a favor de la investidura de Toni Massot com a nou alcalde del municipi del Moianès. D’aquesta manera, els dos regidors dels republicans sumats als 4 dels independents van superar els 5 de Connectem Castellterçol, la formació vinculada a Junts que va ser la força més votada a les eleccions.

La cap de llista d’ERC, Noemí Ció, ha explicat que no estava d’acord amb el pacte que els republicans van fer amb Castell en Positiu. Ció assegura que «jo em vaig posar a la llista perquè volia un canvi veritable per Castellterçol i si veig que això no és possible, faig un pas al costat». L’alcaldable republicana ha subratllat que «tot el meu equip va votar a favor de fer alcalde Toni Massot i ho vaig acatar perquè jo sóc la representant, però com que estava vulnerant els meus principis dimiteixo».

Ció diu que no se sentia «còmode amb aquesta decisió» i recorda que «durant la campanya m’havia definit com l’alternativa i, com que sóc una persona molt transparent, he preferit renunciar, però complint amb el que va decidir l’assemblea». La cap de files republicana que, de moment, continua vinculada al partit, no era partidària de donar suport a cap de les altres dues formacions i ja va anunciar en el mateix ple de constitució que renunciaria a l’acta de regidora.

Tot i que assegura que aquesta situació l’ha «desmotivada», manté les ganes «de continuar treballant pel meu poble perquè per això em vaig posar en política, l’únic que les coses no s’han fet com a mi m’hauria agradat que s’haguessin fet».

ERC denuncia agressions verbals

El pacte entre Castell en Positiu i ERC, que va deixar la força més votada i amb més regidors, Connectem Castellterçol, a l’oposició va provocar certa crispació en alguns sectors del municipi. En aquest sentit, ERC Castellterçol ha «condemnat i denunciat públicament les agressions verbals a les que s’han vist sotmeses algunes integrants de la nostra llista per part de simpatitzants d'un altre grup polític». Els republicans afirmen que «absolutament res legitima que ningú hagi de patir aquest tipus d’agressions». La formació defensa que «aquesta no és l’actitud ni les formes que s’han de tenir envers una decisió democràtica i condemnem de manera molt ferma i taxativa les agressions passades i les que puguin anar arribant a partir d'ara. Entenem que a la nostra vila hi ha diversitat d’opinió o de criteri, però en cap cas podem justificar que aquesta diversitat de pensament vulneri la integritat de cap persona». Altres formacions, com Castell en positiu o el PSC, també s’han sumat a la condemna.