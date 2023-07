El constant tràfic que trobem durant l'any a les ciutats i durant l'estiu arreu del territori a conseqüència de les vacances d'estiu, està afectant molt negativament al nostre ecosistema i és per aquest motiu que des de ja fa uns anys s'estan posant durs envers la contaminació, ja que és un problema que afecta la nostra salut respiratòria entre altres.

Les mesures de sostenibilitat per part de la DGT

Nuclis urbans de vianants

Zones baixes d'emissions

Ús compartit de vehicles

Ús de transport públic

Utilitzar la bicicleta o el patinet elèctric

Amb aquestes petites accions es fomenta un ús responsable del vehicle, respectant el nostre entorn d'una forma més sostenible perquè no hi ha tants vehicles circulant i contaminant per les carreteres. A més a més, també hi ha els carrils VAO, condicionants per a vehicles amb més d'un ocupant, d'aquesta manera es fomenta l'ús de cotxe compartit mentre s'ofereix al ciutadà una alternativa als embussos, per exemple.

Compartir vehicle fa que no hi hagi tanta contaminació

En el cas que vagis sol en el teu cotxe i utilitzis el carril VAO (Vehicles d'Alta Ocupació) seràs multat, immediatament, perquè aquest carril és només per a vehicles on no només va el conductor, sinó que porta passatgers, dotant de fluïdesa al tràfic i evitant fer un ús excessiu del vehicle. La multa per incórrer amb la normativa pot ser de fins a 500 euros si hi ha causes agreujants a la carretera, tot i que, inicialment sol ser de 200 euros.

A Barcelona, Madrid i Granada trobem els carrils VAO, aprofita'ls si vas acompanyat i compte si vas sol. La sostenibilitat i cuidar el medi ambient és cosa de tots.