La proliferació de webs que ofereixen la possibilitat d’obtenir el carnet de conduir sense necessitat de fer cap tipus d’examen ha obligat la DGT a fer una advertència. La Direcció General de Trànsit ha fet un comunicat en el qual recorda que a Espanya és «imprescindible» superar un examen per obtenir el permís. I, en el cas dels estrangers no comunitaris, han de bescanviar el seu permís si procedeixen de països on hi ha un acord de canvi.

Així mateix, el departament dirigit per Pere Navarro ha difós que el Grup Central d’Investigació i Anàlisi (GIAT Central), de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, ha investigat en les últimes setmanes diverses pàgines d’internet en les quals s’ofereix un permís de conduir espanyol «legal» simplement pagant una quantitat de diners que, per exemple, en el cas del permís B ascendeix a 850 euros. La DGT alerta que aquestes webs solen utilitzar sempre el mateix procediment per estafar els usuaris. Ofereixen un telèfon mòbil com a única via de contacte, a través del qual demanen a l’interessat l’enviament de les seves dades personals, una fotografia seva i una altra de la seva firma. Dirigides a estrangers Una vegada que, suposadament, han comprovat la veracitat de les dades, envien a l’interessat un número de compte en el qual fer l’ingrés sol·licitat mitjançant una transferència bancària i, una vegada que es fa l’ingrés, desapareixen sense deixar rastre. Solen ser pàgines temporals, en les quals es difonen números de telèfon espanyols però de titulars que no existeixen i que es van canviant constantment per no deixar rastre. Aquest tipus d’estafes es dirigeixen, especialment, a persones estrangeres a les quals fan creure que és possible obtenir el carnet de conduir sense fer cap examen.