Coneixes les restriccions de les zones ZBE?

Per aconseguir una bona salut s'han hagut de posar certes mesures envers la contaminació ambiental. Alguna d'aquestes mesures fa anys que està en vigor. Les restriccions de certs vehicles a les zones cèntriques de les grans ciutats (zones de baixes emissions - ZBE) està fent efecte i, és que, el que es busca amb aquesta mesura és aconseguir una millor salut respiratòria i acústica. Però, saps quins vehicles poden entrar dins la zona i quins no? Saps si amb l'adhesiu "B" pots accedir-hi? T'ho expliquem!

Són moltes les persones que desconeixen completament quines són les restriccions que existeixen i com poden afectar-los en funció del vehicle que tinguin. Actualment, t'explicarem en quina mesura afecta la normativa als vehicles que tenen l'adhesiu “B”.

Cotxes sense etiqueta

Amb la normativa vigent els vehicles sense distintiu mediambiental tenen prohibit circular per les zones ZBE de les rondes de Barcelona els dies laborables de 7 a 20 hores.

Els vehicles que no tenen etiqueta ambiental són:

Els turismes i furgonetes de benzina matriculats abans del 2000 i els dièsel matriculats abans del 2006

Les motocicletes i ciclomotors matriculats abans del 2003

Els camions i els autocars petits matriculats abans del 2007

Els autobusos i autocars matriculats abans del 2007

Vehicles amb etiqueta B

L'etiqueta o adhesiu B (de color groc) és la que porten aquells vehicles amb un motor de benzina i que estan matriculats entre gener de 2001 i desembre de 2005, així com els que tenen un motor dièsel i estan matriculats entre gener de 2006 i agost del 2015.

D'acord amb la legislació actual, els cotxes amb aquest distintiu mediambiental poden circular i aparcar en les zones ZBE sense problema.

Multes de les ZBE

Encara que no es tracta d'una multa massa gran, poden posar-la totes les vegades que calgui, i és que des de l'1 de gener de 2020, aquells vehicles sense etiqueta que circulin per aquesta zona poden rebre una multa a partir de 100 euros.

Un agent de la Policia Local de Manresa fent control / ARXIU

Per als que tenen l'adhesiu B, com et dèiem anteriorment, encara no hi ha perill de multa, però has d'anar amb compte perquè està previst que tinguin les mateixes limitacions que els cotxes sense etiqueta a partir de l'1 de gener del 2025.