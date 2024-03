Les finestres del vehicle no pugen o baixen correctament? Tenim la solució!

El nostre cotxe s'ha de revisar constantment, ja que, pel factor temps (clima), el nostre vehicle es pot veure afectat si el deixem fora en comptes de dins un pàrquing tancat. A més, quan està plovent, fa fred o calor, i l'estem utilitzant, també se'ns pot fer malbé. Doncs aquests canvis, sumats a altres factors del vehicle (interns) poden fer que la nostra finestreta no baixi o pugi correctament. Et donem els trucs per arreglar-la tu mateix.

Vidres nets

Si ets dels que els agrada cuidar el cotxe i a més li has fet alguna modificació (unes llantes noves, un petit aleró o una fuita diferent de la sèrie) has de saber que la DGT i la ITV són molt estrictes respecte a la normativa, i en cas de no respectar-la, podries fins i tot, rebre una multa.

A part dels elements que hem esmentat, hi ha alguna cosa al teu vehicle que ha d'estar “com els raigs de l'or” i es tracta dels vidres. Tenir-los nets és fonamental perquè puguis veure correctament, però també t'alliberarà de possibles sancions. Però no és la brutícia l'únic que t'ha de preocupar, i és que els adhesius, si els Agents de Trànsit consideren que dificulten la teva visió, també poden ser motiu de multa.

Per això, et recomanem que en cas de posar-les, les enganxis a les vores del vidre o, si no, a la carrosseria, on no molestin. També és recomanable que la seva mida sigui petita, per no cridar gaire l'atenció.

Finestretes sense funcionar

Com et dèiem al principi, si les teves finestretes no funcionen hi ha formes (més barates del que creus) d'arreglar-les, i fins i tot, ho pots fer al teu garatge sense necessitat d'anar al taller. Hi ha diversos motius pels quals poden no estar funcionant les finestres, però aquestes són les principals causes i també les solucions corresponents:

Interruptor brut: És possible que l'interruptor que puja i baixa les finestretes estigui brut i no detecti el moviment correctament, de manera que desmuntant el panell i netejant-lo podria tornar a funcionar bé.

És possible que l'interruptor que puja i baixa les finestretes estigui brut i de manera que podria tornar a funcionar bé. Fusibles fosos : Si el fusible encarregat de moure la finestret a s'ha cremat hauràs de substituir-lo per un de nou. Pots esbrinar on és la caixa de fusibles amb el manual del vehicle .

: Si el fusible encarregat de moure la finestret Pots esbrinar on és la caixa de fusibles amb el Problema elèctric: Si els fusibles estan en bon estat és possible que sigui una fallada elèctrica, per tant, hauries de desmuntar el panell i comprovar que els cables estan en bon estat i el voltatge és el correcte.

La sensació de benestar en obrir la finestra del cotxe és inigualable / freepik

Si cap d'aquestes solucions aconsegueix fer que les finestres tornin a funcionar sempre pots adquirir un nou motor de l'alçavidres (l'encarregat de pujar i baixar la finestreta) o portar el cotxe a un taller perquè tractin d'identificar el problema.