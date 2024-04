Les 4 aplicacions per detectar els radars mòbils i fixos

Els accidents de trànsit continuen a l'alça i és que, cada vegada la gent va més de pressa. Pensar que el nostre cotxe és una joguina i que correr més ens farà superiors, és un gran error! I aquest error, malauradament, du molts accidents, alguns lleus, altres greus i altres, que acaben amb la mort. Així doncs, la DGT ha d'estar molt atenta als conductors que causen desordres en les carreteres i la manera de fer-ho és a través dels radars. I per contrarestar les accions de la DGT, diverses aplicacions s'han posat de moda per esquivar o detectar els radars i evitar així les possibles multes.

Aquests aparells serveixen per detectar la velocitat i per fer una fotografia al vehicle que infringeix la normativa.

La Direcció General de Trànsit ha d'estar sempre atenta per posar nous punts de control, segons estadístiques d'accidents, per exemple. I així millorar la seguretat de les carreteres espanyoles. Una de les mesures que utilitza és la millora dels radars per "caçar" molt abans aquells conductors que infringeixen la normativa de circulació.

Amb l'augment de la presència de radars mòbils i fixos a les carreteres, els conductors s'han vist en la necessitat de comptar amb eines que els ajudin a evitar multes i conduir de manera més segura. En aquest sentit, les aplicacions mòbils han esdevingut companyes indispensables per a molts conductors. Amb l'objectiu d'alertar sobre la presència de radars a la via, tant fixos com mòbils, aquestes aplicacions han guanyat popularitat en els darrers temps.

Entre les més destacades hi ha aquestes quatre apps que funcionen tant per als dispositius Android com per als iOS:

1.Google Maps

L'aplicació de navegació GPS més utilitzada del món no només mostra informació sobre restaurants, benzineres o àrees de descans, sinó que també indica la presència de radars fixos a la ruta establerta.

2.Waze

Aquesta aplicació, propietat de Google, compta amb una comunitat d'usuaris molt activa que alerta sobre la presència de radars mòbils, accidents i altres incidents en temps real.

3.SocialDrive

Guanyant popularitat els últims anys, SocialDrive comparteix informació sobre radars mòbils i altres esdeveniments a la carretera a través de perfils a xarxes socials, proporcionant alertes de controls policials i de la Guàrdia Civil.

4.Coyote

Encara que és una aplicació de pagament, Coyote ofereix un període de prova gratuït de 30 dies, permetent als usuaris avaluar si és l'opció adequada per a les seves necessitats.

App Coyote / mycoyote.es

Aquestes aplicacions utilitzen informació pública proporcionada per la DGT i recopilada mitjançant contribucions d'altres conductors, cosa que les fa perfectament legals i una eina útil per a aquells que vulguin evitar multes i conduir de manera més segura.