A l'hora d'adquirir un vehicle és molt important conèixer el seu grau de confiança per part d'altres usuaris. En aquest cas, l'OCU ha fet un estudi per fer un rànquing dels cotxes més fiables, segons els mateixos consumidors. El resultat ha estat que les vuit primeres posicions se les han endut cotxes de firma japonesa. Vols conèixer quins són? A més, descobriràs els cotxes que l'OCU no recomana per ser menys fiables. Quan parlem de fiabilitat parlen de patir avaries o ensurts per problemes tècnics o electrònics.

Lexus, Suzuki i Subaru són, per aquest ordre, les marques de cotxes més fiables del mercat, segons l'estudi que l'organització de consumidors ha fet entre més de 29.873 automobilistes de 9 països europeus. Tots ells van indicar quin era el seu model de cotxe, les avaries que havien patit des que el van comprar i el nivell de satisfacció amb el vehicle. En total, es van qualificar 276 models, tenint en compte el nombre d'avaries, la gravetat d'aquestes, el temps que tenia el cotxe i els quilòmetres recorreguts. Els 10 cotxes més fiables del mercat Lexus Suzuki Subaru Toyota Cupra Kia Smart Honda Mitsubishi Nissan Vols saber si pots avançar diversos cotxes en una carretera amb un sol carril en cada sentit? Quina és la marca de cotxes menys fiable? Segons l'OCU, la marca de cotxes menys fiable és Land Rover, ocupant l'última posició del rànquing al lloc 35. Per davant de la britànica hi ha l'alemanya Opel, precedides de les franceses Peugeot i Citroën, i amb Volkswagen a la cinquena plaça de per la cua. 35. Land Rover 34. Opel 33. Peugeot 32. Citroën 31. Volkswagen Els cotxes híbrids són els que menys es fan malbé Per saber quin tipus de motor és el que menys es fa malbé, l'OCU va preguntar als automobilistes per la mecànica del seu vehicle. Els híbrids de gasolina convencionals (no endollables), van ser els que menys problemes van donar als seus amos, amb 17 models d'aquest tipus que igualen o superen una nota de 95 en fiabilitat. Així, dels deu vehicles més fiables, sis són híbrids de benzina, i dos són models 100% elèctrics, mentre que els primers cotxes de benzina se situen novè i desè. El cotxe dièsel més fiable ocupa el lloc 25 de la classificació. Els cotxes nous que menys s'avarien D'entre tots els models que es venen actualment, i segons la seva motorització, aquests són els cotxes nous que menys s'avarien, segons l'OCU. Híbrids de benzina : Fiat Panda (2012) i Suzuki Ignis (2017)

: Fiat Panda (2012) i Suzuki Ignis (2017) Elèctrics: Tesla Model I (2021)

Tesla Model I (2021) Híbrids endollables: Ford Kuga PHEV (2019)

Ford Kuga PHEV (2019) Benzina: Audi A1 (2018), Volkswagen T-Cross (2018) i Mazda CX-5 (2017)

Audi A1 (2018), Volkswagen T-Cross (2018) i Mazda CX-5 (2017) Dièsel: Audi Q5 (2016) Els cotxes de segona mà més fiables L'OCU també ha determinat quins són els cotxes més fiables d'ocasió, segons la seva motorització. Híbrids de benzina: Lexus NX (2014-2021)

Lexus NX (2014-2021) Elèctrics: BMX i3 (2014-2023)

BMX i3 (2014-2023) Híbrids endollables : Mitsubishi Outlander (2013-2022)

: Mitsubishi Outlander (2013-2022) Benzina : Suzuki S-Cross / SX4 (2013-2021)

: Suzuki S-Cross / SX4 (2013-2021) Dièsel: BMW Sèrie 2 (2013-2021)