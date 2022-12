Com cada tarda de la vigília de Nadal, Bagà i Sant Julià de Cerdanyola rememoraran l’arribada del solstici d’hivern amb la Fia-faia, que des del 2015 és Patrimoni de la Humanitat. Aquest 24 de desembre, la festa es podrà tornar a viure amb tota la seva esplendor, sense restriccions covid.

El foc de Nadal il·luminarà Bagà i Sant Julià amb unes 800 faies. La previsió és que se’n cremin entre 600 i 700 a Bagà i unes 150 a Sant Julià de Cerdanyola. Les faies o torxes es confeccionen amb una herba de tija alta, de nom científic Cephalaria leucantha, i solen fer entre dos i quatre metres. Aquest any, segons ha explicat l’alcalde de Bagà, Joan Oña, «la collita ha estat més complicada perquè la manca de pluges han fet que no fos tan abundant com altres anys».

La festa de la Fia-faia manté enguany l’encesa del foc a la torre de Faia, un ritual que es va recuperar ara fa un any. S’havia fet durant segles fins a l’any 1936, i va ressorgir l’any passat el 21 de desembre, coincidint amb el solstici d’hivern. Aquest dia, s’encén un foc a la torre «amb mètodes naturals» que transporten voluntaris de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola dins d’unes làmpades fins als municipis, on es guarda fins al dia 24 per encendre les torxes dels fallaires. S’encenen al capdamunt d’una muntanya i baixen fins als pobles.

Com a novetat d’enguany, les autoritats baganeses i convidats podran veure la baixada des d’una vista privilegiada: el terrat de l’església de Sant Esteve de Bagà.

A Bagà, el grup de fallaires es concentrarà a les 5 de la tarda a la plaça Catalunya. A les 6, es farà una foguera a la muntanya del Siti per encendre les torxes, i a 2/4 de 7 començarà la baixada dels fallaires. Es dirigiran fins a l’església, on seran rebuts per seguir amb la resta d’actes: el toc d’oració i el repartiment del foc a les persones presents a la plaça Catalunya. Seguidament, amb les faies a mig cremar, pujada pel carrer Major fins a la plaça Porxada, on finalitzarà la vetllada amb la cançó i la dansa de la Fia-faia al voltant de la foguera. Hi haurà coca i allioli de codony per a tots els assistents a la festa, que cada any atrau nombrosos visitants del Berguedà i de fora de la comarca.

A Sant Julià de Cerdanyola es viu la festa en un format més reduït. Començarà a 2/4 de 6 de la tarda amb la pujada del foc al Clos, que servirà per encendre la foguera i les faies. A les 6 s’iniciarà la baixada fins a la plaça de l’Església, on es rebrà els fallaires amb el repic de les campanes i s’encendran les faies. A continuació, cap a 3/4 de 7 de la tarda, començarà el ball de la Fia-faia al voltant del foc i s’acabarà la festa amb un tast d’allioli de codony amb torrades i cava.