Lluís Llongueras ha mort aquest dilluns 29 de maig als 87 anys. El perruquer català, per a molts el millor de tots els temps nascut a Espanya, va desenvolupar una prestigiosa carrera que va començar amb tan sols 14 anys sent ajudant de perruqueria a la reconeguda Can Dalmau. El seu caràcter polifacètic el va portar a més a guanyar una enorme fama com a escultor, fotògraf, escriptor i pintor, col·laborant fins i tot amb Salvador Dalí en la realització d'una perruca gegantina que actualment s'exposa a l'habitació que l'artista va dedicar a Mae West al Teatre -Museu Dalí de Figueres.

Nascut a Esparraguera (Barcelona) el 1936, es va guanyar l'honor de ser ficat a la mateixa conversa amb noms de creadors universals mediterranis com el mateix Dalí, Antoni Gaudí i Ferrán Adrià. Fotògraf, perruquer, dissenyador, interiorista, cap art no s'escapava de les mans de Llongueras. Un artista que va desenvolupar els seus grans i més reconeguts treballs amb els cabells com a escenari per plasmar els desitjos i ambicions de diverses generacions. El 1958 va fer el gran salt professional obrint la seva primera perruqueria a Barcelona, la primera pedra d'un negoci que portaria per bona part del món. Però el seu caràcter rebel i innovador el va fer entrar a la història en obrir el 1972 el primer saló de perruqueria unisex a Espanya, una cosa habitual en l'actualitat però amb una enorme divisió els anys previs a la mort de Francisco Franco. De fet, la perruqueria per a la dona era com un temple on podia revelar totes les seves confessions i l'home anava a una barberia amb els del mateix gènere. La marca Llongueras compta amb més de 50 establiments franquiciats a Espanya i 120 salons a tot el món, a més dels múltiples productes que estan a la venda amb el seu nom. Entre els reconeixements que ha rebut al llarg de la seva vida destaca la Creu de Sant Jordi que li van lliurar l'any 2000 i la Medalla al treball President Macià que li van penjar el 2008. A més, el mateix Lluís va crear els seus propis premis de Periodisme de Moda i va voler ser mecenes d'art.