El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 16 € per entrada per veure Terra Baixa (reconstrucció d'un crim. Darrere del crim passional d’en Manelic batega clarament un drama social que, llegit des del segle XXI, anticipa de moltes maneres la història del segle XX. Ho veurem en aquesta revisió del clàssic que ens proposa el Teatre Nacional de Catalunya.

‘Terra baixa’ és, per sobre de tot, una obra de teatre d’emoció trepidant que llisca des del drama rural cap a la tragèdia romàntica per esclatar en un últim crit alliberador, quan el Manelic etziba, després d’haver assassinat l’amo: «He mort el llop! He mort el llop! He mort el llop!». Tres vegades, a fi que quedi clar. El bé triomfa sobre el mal, la virtut sobre el vici, la puresa de les muntanyes (prop del cel) sobre la mesquinesa de la terra baixa (i, a baix de tot, la Barcelona industrial de finals del segle XIX i les seves misèries).

Dissabte 29 d'abril, a les 20 h i diumenge 30 a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.