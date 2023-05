Segur que, si ets gurmet, et ve de gust un pla que inclogui menjar o beure i que llegeixes aquest article acabaràs esbufegant i potser dient una cosa semblant a un «mare de Déu Senyor!». Perquè quina agenda s’acosta. Unes setmanes intensíssimes que no hi ha ésser humà que pugui resistir si pretén assistir a totes aquestes cites.

Així que selecciona bé entre totes aquestes propostes gastronòmiques de maig. Són tantes que ens preguntem si és el mes més ‘gastro’ de l’any...

Abadal 7.0 Wine & Gastro Experience (Barcelona, de l’1 al 7 de maig)

El celler Abadal proposa als amants de la gastronomia i del vi els maridatges de les seves elaboracions amb propostes sorprenents de més d’una vintena de restaurants de Barcelona. Participen en la iniciativa Angle, Bodega Amposta, Caelis, Can Piqué, Coure, Craun, Dos Torres, Fonda España, Imprevisto, JOK, L’arrosseria Xàtiva, La Balsa, La Bodegueta Provença, La Pubilla, La Venta, Oria, Petit Comitè by Gaig, Quirat, Sintonia, Solc, Solomillo, Teòric, Tramendu, Windsor i Wine Mood.

Pizza Week (Barcelona, del 2 al 6 de maig)

Un total de 14 pizzeries de Barcelona han ideat originals degustacions que serviran durant la Pizza Week, una iniciativa que neix al caliu de la gala de presentació 50 Top Pizza 2023 per a Europa, que se celebra el 3 de maig a la ciutat. Hi participaran amb menús o noves creacionsGrosso Napoletano, La Balmesina, Frankie Gallo Cha Cha Cha, Can Pizza i Sartoria Panatieri, L’Antica Pizzeria da Michele i Parking Pizza, entre d’altres.

Taco Fest (Barcelona, del 5 al 7 de maig)

El primer festival de tacos de Barcelona se celebrarà a les instal·lacions a l’aire lliure d’INEFC (avinguda de l’Estadi, 14) i es podran tastar 50 tipus diferents de tacos de la mà d’algunes de les millors taqueries de la ciutat: Machete, La Lágrima, Chamako, Takearte, Tacos 99, La Taquería, La Adelita Botanero i La Gustadera. A més, també hi participaran altres projectes gastronòmics, com Casa Xica i The Fish & Chips Shop, que crearan tacos fusió i Casa Dulce Mexican Bakery oferirà dolços mexicans tradicionals. Diversos ‘djs’ locals punxaran per animar un ambient on no faltaran ‘frozen margarites’, ‘michelades’, cerveses, vermuts, refrescos i aigua de coco. Participen en l’esdeveniment.

Hi haurà un «repte picant», amb entrada gratuïta i inscripció prèvia, per als que vulguin posar a prova el seu paladar i demostrar la seva valentia tastant salses progressivament més picants, començant amb les salses de Goya i pujant de nivell fins a les salses mexicanes casolanes més picants. També hi haurà un tast de mescals (30 euros per persona, amb inscripció prèvia) per als que vulguin descobrir les diferents varietats d’aquesta beguda tradicional de la mà de Magel Monroy, del bar de còctels Piñata Cantina. 2 euros (menors de 12 anys, gratuït).

Vermut & Soul (Barcelona, del 5 al 7 de maig)

El Moll de la Fusta acull el que ja es pot considerar un clàssic: Vermut & Soul, la fira on hi ha noms emblemàtics com St Petroni, Moritz, Las Vermudas, Perucchi, El Bandarra, Dos Déus, La Vermood, Antich, Turmeon, Siderit, Olave, Lo Traguet... A més de beure les seves creacions, allà es poden tastar patates braves de locals tan únics com Bar Córdoba i Filete Ruso, entre d’altres, participar en un taller d’elaboració de vermut i fins i tot entrar a la mar en un catamarà. I tot això amb música en directe: jazz, soul, blues, swing, sessions de ‘dj’... L’entrada general costa 3,5 euros.

Fira Lo Cargol Food (Vallfogona de Balaguer, 6 i 7 de maig)

Vallfogona de Balaguer (la Noguera) acollirà la primera edició de la Fira Lo Caragol Food. Els plats forts d’aquesta fira seran el Mercat Tast de Lo Caragol Food –on una desena de restauradors locals i un restaurant convidat (El Llagut, Tarragona), cuinaran plats elaborats amb cargols–; el Mercat de Lo Caragol –amb una desena de parades que oferiran tota mena de productes relacionats amb aquest animal– i el Mercat de La Terra Slow Food, en el qual es vendran productes de km 0 elaborats per una vintena d’elaboradors i s’oferiran tastos. A més, hi actuaran Sam Ramos, Sal & Santa, Corrandes son Corrandes, Nus Duo i Sin Reputación; s’organitzarà un concurs per escollir el millor plat cuinat amb cargols, un altre per triar la millor disfressa de cargol i un en què els participants hauran d’endevinar quants quilos de cargols hi ha en una malla. També valdrà la pena veure les carreres de bicicletes, que guanyarà qui pedali més a poc a poc.

Hotel Tapa Tour (Barcelona, del 18 al 28 de maig)

Un total de 22 hotels de Barcelona exhibiran les seves millors gales gastronòmiques en format tapa per descobrir la cuina dels seus restaurants, jardins i terrasses. Allà es podran degustar fins a quatre propostes diferents de maridatges a concurs que, totes juntes, conformen un menú degustació en tota regla. Per obrir la boca, una croqueta d’autor servida amb una cervesa amb un preu mitjà d’uns 8 euros. Per continuar, les dues propostes concursants del premi nacional Tapa Alimentos de España, una maridada amb vins de la DO Ribera del Duero i una altra d’harmonitzada amb espumosos de la DO Cava, amb un preu mitjà que rondarà els 12 euros. De postres, un mos dolç acompanyat d’un còctel amb base de Cointreau que rondarà els 12 euros. Per disfrutar d’aquesta experiència no serà necessària cap reserva prèvia.

Aquest any, Hotel Tapa Tour estrena la seva fórmula ‘In House, que convida a conèixer els diferents espais gastronòmics que s’amaguen dins d’un hotel de cinc estrelles. Es tracta d’un ‘tour’ en 4 ‘e-tapes’ que, a tall de menú degustació itinerant, arrenca al ‘lobby’ i s’acaba endinsant en bars, restaurants, jardins i terrasses. El preu mitjà d’aquesta experiència, que sí que requereix reserva prèvia a la pàgina web d’Hotel Tapa Tour, serà d’uns 40 euros.

Els hotels que hi participen són Arts, Sofitel Barcelona Skipper, Serras, W, The Barcelona Edition, Catalonia Catedral, Kimpton Vividora, Pulitzer, NH Collection Gran Hotel Calderón, Almanac, Cotton House, Negresco Princess, Renaissance Barcelona, Majestic, Royal Passeig de Gràcia, Casa Sagnier, Seventy, Primero Primera, Meliá Sarrià, InterContinental Barcelona, Catalonia Barcelona Plaza i Santos Porta Fira.

Hotel Tapa Tour atorgarà els premis en diferents categories: Premi Tapa Alimentos de España, premi Tapa Fusión Alimentos de España, premi Maridatge DO Ribera del Duero, premi Maridatge DO Cava, premi especial a la millor croqueta d’autor i premi especial Cointreau a la millor tapa dolça. El públic podrà votar la Millor Experiència d’Hotel Tapa Tour Barcelona 2023 valorant, a més dels aspectes gastronòmics, factors com l’hospitalitat i l’entorn. El 29 de maig s’entregaran els premis especials d’Hotel Tapa Tour i es donaran a conèixer els noms dels dos finalistes que representaran Barcelona al IV premi nacional Tapa Alimentos de España, que disputarà la final a Madrid a finals d’any.

Espacio Vino (Barcelona, del 18 al 28 de maig)

Espacio Vino permet disfrutar d’un gran ventall d’activitats gastronòmiques com tastos, maridatges, tallers amb xefs i experts i també de tardes d’oci amb concerts en acústic o tallers creatius amb flors, ceràmica i vi. D’una banda, els concerts del 18, 19 i 20 de maig tindran lloc al carrer d’Abaixadors número 10, mentre que els tallers gastronòmics i creatius seran a Valkiria Hub Spaces (Pujades, 126) els dies 25, 26, 27 i 28 de maig. Els tallers, impartits per professionals rebosters, artistes i professionals del sector, són de flors i vi (25 de maig), postres i pastissos amb vi (25 i 26 de maig), croquetes i vi (26 maig), truita i vi (26 de maig), menjar fusió i vi (26 i 27 de maig), vins per a l’aperitiu (27 de maig), tapes i vermut (27 i 28 de maig) i pernil i vi (28 de maig).

Abadal Music Fest (Santa Maria d’Horta d’Avinyó, del 25 al 27 de maig)

El celler Abadal (Santa Maria de Horta de Avinyó) acull les actuacions de Ramon Mirabet (25 de maig), Andrea Motis (26 de maig) i Judit Neddermann (27 de maig). Els concerts se celebraran enmig del paisatge de vinya i bosc en un format intimista i seran maridats amb un vi de la firma del Bages (hi haurà una zona de ‘chill-out’ amb ‘food trucks’). Com a novetat, s’ofereix un abonament per assistir als tres recitals per 78 euros (els concerts costen a partir de 30).