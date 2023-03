Howard Gordon, creador de sèries com Homeland i Expediente X, reprèn a Accused el tema de la seguretat nacional, la moralitat, els conflictes socials i el control de les armes a Estats Units. «Estic segur que vosaltres a Espanya penseu què us passa? I penso el mateix», explica el showrunner, que ha inclòs a la nova sèrie que estrena aquest dimecres a Espanya el canal AXN trames com els tirotejos escolars que es produeixen cada cert temps al seu país natal. «Algú em va preguntar per què havia estat escrivint sobre seguretat nacional els últims vint anys, entre 24 i Homeland. Li vaig dir que el teixit social està relacionat amb la seguretat nacional», comenta per opinar que «com a societat estem perdent la capacitat de ser empàtics i parlar sense cridar ni intentar destruir l’altre».

La sèrie compta amb quinze episodis autoconclusius ubicats en un tribunal on, a través d’avenços i retrocessos en l’acció, es descriuran crims mitjançant una narració carregada de suspens i sempre proveïda d’alguna qüestió moral sobre la qual es convida l’espectador a reflexionar. «Espero que aquesta sèrie, al final de cada episodi, deixi la gent pensant sobre el món en què actualment vivim», assenyala per insistir que, fonamentalment, Accused transcendeix la cultura nord-americana per arribar a tots els països i reflexionar sobre «com és viure al món actual» en abordar temes com «gènere, raça, xarxes socials o la veritat en si mateixa». «És curiós, fins i tot en el format d’un drama de tribunals, en què ets culpable o innocent, tot gira al voltant d’una justícia més relacionada amb el karma. Això ens ensenya com som de vulnerables per les decisions que prenem en el moment», explica el creador de ficció. Un altre dels trets que caracteritza aquesta ficció és la multiplicitat de gèneres dins d’un mateix format, ja que, com ha subratllat el creador, «els espectadors no se sentiran colpejats al cap amb un bat de beisbol a cada episodi».