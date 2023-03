Eufòria ja ha posat nom i cara als 16 concursants que participaran a la segona edició del concurs musical de TV3, que s'estrenarà el 10 de març. Aquest divendres, es van donar a conèixer els set participants que faltaven per completar la nova edició. Els nou primers finalistes es van escollir el passat 23 de febrer, en el primer dels dos programes especials dels càstings finals. I entre tots ells, no hi ha cap de les comarques de l'àmbit de Regió7, a diferència de la primera edició, que va comptar amb la participació del bagenc Pedro da Costa.

A continuació, llistem els 16 nous concursants d'Eufòria: Alèxia: té 21 anys, és de Constantí i estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Domènec: té 24 anys viu a Barcelona i tota la seva família és al Camerun. "Bigwe" és el seu nom artístic i estudia al taller de músics. Jan: té 19 anys i és d'Albons. Toca la guitarra que ha après de forma autodidacta i el piano. Jim: té 19 anys i és de Granollers. Balla swing, toca el piano i la guitarra i es descriu 100% roquera. Sofia: té 23 anys i és de Barcelona. Ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Natàlia: té 19 anys i és de Sabadell. Estudia teatre musical i dansa urbana. El seu vídeo de presentació ha estat el més vist a les xarxes. Ethan: té 20 anys i és de Guissona. Estudia producció musical al Taller de Músics. Toca la guitarra, el piano i l'ukelele. Hèctor: té 26 anys i és de Manlleu. És actor, cantant i músic. Toca la guitarra i el baix. Carla: té 23 anys i és de Terrassa. Ha estudiat educació infantil i és professora de música. Toca la guitarra i l'ukelele. Clàudia: Té 16 anys, va néixer a Cuba i el 2015 va venir a viure a Barcelona.Toca el piano i és molt fan d'Edu Esteve. Paula: Té 25 anys i és de l'Hospitalet de Llobregat. Toca el violí i és il·luminadora, fotògrafa i dissenyadora gràfica. Nei: Té 19 anys i és de Castelldefels. Li encanta ballar i l'univers "vuitanter" de "Fama". És actor, cantant i ballarí, i acaba de fer de Ratolí Pérez en una obra de teatre. Emmi: Té 17 anys, viu al barri del Clot de Barcelona i va néixer a Armènia. Té formació clàssica (conservatori), toca el piano i té coneixements de jazz, el seu estil preferit. Elena: Té 21 anys i és de Mallorca. Li encanta escriure i toca el piano, però a nivell amateur. Diu que té vocació de diva i de "madamme". Carlos: Té 23 anys i és de Sabadell. Li encanta compondre, toca la guitarra i el piano, a nivell intermedi. Tomàs: Té 17 anys i és xilè, però viu a Sort. Toca l'ukulele i s'acompanya amb el piano mentre canta. Més de 2.300 aspirants, gairebé el doble que l'any passat, es van presentar a les proves de càsting del programa. Es van escollir 25 finalistes, però només 16 seran els que debutin a la primera gala del concurs, que s'emetrà el 10 de març, a les 22.05.