Estimada pels uns i odiada pels altres, Margaret Thatcher no deixava indiferent a ningú. Qui va ser la primera ministra britànica i la primera dona a ocupar el càrrec, va deixar una empremta indeleble al país. A través de material de fitxer, testimonis i cançons del moment dirigides a «la dona de ferro», Thatcher: el legado de hierro, documental que s’estrena demà a partir de les 21.30 h al canal #0 de Movistar Plus+, ofereix un retrat personal i polític d’una de les figures polítiques més influents del segle XX. Margaret Thatcher va estar al poder durant més d’onze anys. Quan va morir l’abril del 2013, van sorgir nombroses manifestacions espontànies d’alegria reunint ciutadans de totes les edats a tot Anglaterra. A través d’abundant material d’arxiu i entrevistes amb tota mena d’experts com l’exprimer ministre Tony Blair, el cineasta Ken Loach o l’economista Milton Friedman, el treball no només esbossa el retrat de Thatcher sinó el d’una tota una època: els anys 80. Una dècada marcada per una forta crisi econòmica que va afectar amb duresa el sector industrial del Regne Unit, una inflació disparada, alts índex d’atur, vagues, i protestes al carrer. la guerra de les Malvines, els conflictes amb l’IRA i una forta polarització de la societat.