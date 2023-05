Un 30 de maig del 1983, és a dir, avui dimarts fa 40 anys, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una llei que suposava la creació de la CCMA. I el 20 de juny començava a emetre Catalunya Ràdio. TV3 vindria uns mesos després. El 10 de setembre d’aquell mateix any iniciava les seves emissions de proves i no seria fins al 16 de gener de 1984 que es posava a caminar, i dotaria Catalunya d’una cadena de televisió pública autonòmica catalana. Aquestes són les efemèrides que se celebraran en els pròxims 12 mesos, que comencen amb la Cursa dels 40 anys que se celebrarà el 18 de juny i a la qual seguiran programacions especials, documentals i una exposició sobre el futur dels mitjans audiovisuals.

Uns actes, organitzats per Àngels Ponsa i Francesc Cano, que rememoraran el passat d’un projecte «amb una història d’èxit», com ressalta Rosa Romà, presidenta de la CCMA, però que posaran també l’accent en el present i en aquell futur en què treballa la corporació. «No s’explica Catalunya sense TV3 i Catalunya Ràdio. El consum ha canviat i és un repte utilitzar l’aniversari com a palanca de la transformació», afirma Romà. Com es va fer en el seu moment amb Antoni Tàpies i Perajaume, s’ha encarregat a la premiada artista visual catalana Eugènia Balcells l’elaboració d’una sèrie d’obres commemoratives, ‘Mirall de miralls’, que tracten sobre el poder de les imatges en els processos de comunicació. Aquest dimarts s’ha presentat la primera, un conjunt d’imatges caleidoscòpiques, que mostren la relació dels mitjans de comunicació públics catalans amb la ciutadania i la seva vinculació permanent amb la societat.

Programació especial

La primera a celebrar els actes serà Catalunya Ràdio, perquè va ser la primera a emetre. «Per Catalunya Ràdio ha passat tot o gairebé tot el talent comunicatiu d’aquest país que estan ara en altres plataformes a Catalunya i Espanya», remarca Jordi Borda, actual director de l’emissora. «Hi haurà una programació especial el dia 20 de juny, en què es barreja la història i tots els grans noms que han passat amb la potència del present i enfocats al futur amb la transformació dels mitjans públics», afegeix.

Per tant, desfilaran pels seus micròfons figures com Antoni Bassas, Mònica Terribas, Fuentes, Josep Cuní, Miquel Calzada, Jordi Basté, Toni Clapés, Adelina Castillejo i Carles Cuní. Serà una celebració per a tota la gent de la ràdio, en què es recuperaran equips originals, sintonies i llenguatge sonor», detalla Borda. Aquesta programació es desenvoluparà en un escenari habilitat davant de l’emissora en què també hi haurà actuacions musicals. Així mateix, es comptarà amb una sintonia especial per al 40è aniversari que ha compost Manu Guix.

Prèviament, el programa ‘El suplement’, amb Roger Escapa, s’emetrà diumenge 11 de juny des de Palma i aquella setmana següent Elisenda Carod recorrerà Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i a la tardor visitaran el País Valencià i la Catalunya del Nord. Una festa a què es poden unir tots aquells que estimin la ràdio per explicar les seves vivències i experiències en relació amb l’emissora pública catalana.

TV3, al setembre

TV3, per la seva banda, començarà amb els seus actes de celebració al setembre, coincidint amb les primeres emissions en proves. «Tot i que la traca final serà a mitjans de gener, que va ser quan va començar l’emissió regular», destaca Sigfrid Gras, director de TV3. El dia 21, per commemorar els 40 anys de Catalunya Ràdio, emetrà la ‘road movie’ ‘Ruta 40’, dirigida per Montse Tió, en què de la mà de Peyu i Elisenda Carod, i amb tocs d’humor, es farà un recorregut per Catalunya per destacar els fets més rellevants i les veus principals de la història de l’emissora.

Així mateix, el 5 de setembre s’estrenarà el documental ‘Amb tots vostès, Joan Pera’, sobre la figura de l’actor, que va ser la primera persona que va aparèixer a TV3, en què es repassa la seva trajectòria des d’una perspectiva personal i professional. Al gener arribarà la programació especial en format d’«una gran gala al plató», com revela Cristian Trepat, director de l’Àrea de Continguts i Programació de TV-3. «Serà la bomba», assegura Gras.

I ja a la primavera de 2024 s’inaugurarà una exposició al Disseny Hub Barcelona, amb què es reflexionarà sobre el futur dels mitjans de comunicació. Una ambiciosa mostra interactiva i de marcat caràcter immersiu que especularà sobre com seran els continguts, els formats i les tecnologies en 30 anys. Una mirada al passat amb la vista sempre posada en el futur. El mateix esperit que impregnarà tots els actes que commemoren aquestes primeres quatre dècades.