Les mines de carbó a cel obert de Fumanya, al municipi de Fígols (Berguedà), són un paratge d’interès geològic i paleontològic. L’extracció minera d’aquesta zona va deixar al descobert una paret amb més de 2.000 empremtes de dinosaure de fa 65 milions d’anys. Excavacions posteriors han descobert també altres elements d’alt interès científic com ous de dinosaure, que es poden visitar al Centre d’Interpretació de Fumanya, de la mà de guies experts que us acompanyaran a descobrir els dinosaures que van habitar el Berguedà.

A partir de Setmana Santa, els visitants del Centre d’Interpretació de Fumanya podran fer un nou itinerari exterior que permet contemplar més de prop les empremtes fòssils de dinosaure que es conserven a la paret del jaciment, un dels més importants d’Europa i del món per la seva riquesa paleontològica i geològica. Hi ha més de 2.000 empremtes en l’aflorament de Fumanya sud i més de 3.500 a tota la zona paleontològica.

El nou recorregut, que s’ha batejat com a Ruta del Cretaci, s’inicia al centre d’interpretació i té una distància d’1,5 quilòmetres. Transcorre en part per passarel·les metàl·liques, amb espais de mirador, bancs per asseure’s i un pont penjant sobre argiles expansives que travessa el visitant fins a un punt on es posa en valor la paleontologia, la natura, la geologia i el paisatge.

El nou itinerari exterior pretén millorar l’experiència dels visitants i difondre el patrimoni d’aquesta zona del nord del Berguedà. El Centre d’Interpretació de Fumanya és un atractiu turístic potent. Des que va obrir les seves portes l’any 2017 han passat per les instal·lacions unes 42.000 persones.

Fins ara, els visitants podien observar les empremtes des de la terrassa exterior de l’edifici del centre paleontològic, però no era possible que s’hi acostessin per observar-les amb seguretat, ja que el camí que permetia aproximar-s’hi estava en mal estat i faltava un tram. A més, no es va fer l’estabilització del massís rocós fins l’any passat. Ara, amb la nova ruta s’aconsegueix una visita més completa. A més, es contempla per a aquest any 2024 la construcció d’uns dinosaures a mida real i vinils explicatius sobre les empremtes fòssils.