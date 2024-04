Per disfrutar de la pau i el silenci

¿És possible passejar en silenci? ¿Es pot escapar del soroll de la ciutat? ¿Volem escapar-nos de la rutina diària i disfrutar del silenci? A Maçanet de Cabrenys, a la comarca de l’Alt Empordà, ho tenen molt clar des de fa anys. Els seus habitants disfruten del silenci i el volen compartir. Per aquesta raó tenen editada una guia dins del projecte Vall Infinita en què podem trobar 25 espais idíl·lics en plena natura. Amb ajuda de geolocalització, la guia presenta aquests punts de Maçanet dividits en tres categories: punts de silenci amb vistes espectaculars, al bosc i els situats en zones d’aigua.

La guia, en format de paper i digital, inclou dades d’interès per recórrer aquests punts a peu, en cotxe o en tot terreny 4x4. Una particularitat a tenir en compte: no es preveu una senyalització concreta dels punts de silenci perquè l’impacte a l’entorn sigui el menor possible, segons expliquen els seus promotors.

Una altra pregunta que ens podem fer: ¿És possible disfrutar en silenci del soroll de l’aigua? Doncs la resposta és sí. Tot i que estem patint una època d’absoluta i rigorosa sequera. La guia es pot descarregar en format digital per conèixer aquests 25 punts de silenci.

Maçanet de Cabrenys, a tocar de la frontera francesa, va ser una de les rutes de l’exili que van prendre milers de ciutadans escapant-se de la Guerra Civil espanyola. Per conservar la memòria també hi ha rutes i senders de l’exili, perfectament senyalitzats i que ens permeten traslladar-nos a les penúries que van haver de passar la gent que fugia de la guerra i els seus efectes. El seu enclavament va ser crucial perquè els exiliats poguessin escapar cap a França a la recerca de refugi.

A Maçanet hi ha diferents punts de gran interès. Concretament: el pont de Can Poquet, la font de Can Saguer, la cascada de les Dones, la Farga, el castell de Cabrera i el pic de les Salines. Des d’aquest punt d’altura es pot contemplar una magnífica panoràmica sobre l’Empordà i la zona de la Catalunya Nord. Un regal per a la vista. En alguns punts sembla que no hagi passat el temps.

És clar que a Maçanet de Cabrenys sí que es pot connectar amb la natura i fer-ho en silenci. Aquests racons són una empara i un refugi perfecte per a aquells que volen fugir del soroll... tot i que sigui només per unes hores.