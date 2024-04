270 metres de llarg i 40 d’alt: la tirolina més llarga de Catalunya

Aquí et deixen més penjat que a Aragonès amb els pressupostos. És un pla a l’altura de les expectatives: la tirolina més llarga de Catalunya. 270 metres de longitud, 40 metres d’altura i 30 segons de viatge. Un xut d’adrenalina que ni el cafè de les vuit del matí, i una autèntica teràpia de xoc per a les persones amb vertigen.

És a Estiula Aventura, a Campdevànol (Finca Cal Tarré, Fulla, 11). El poble és accessible amb tren des de Barcelona (per a aquells que no tinguin cotxe), tot i que és molt aconsellable anar-hi en vehicle privat: el parc és als afores, en un bosc a 50 minuts de distància del centre a velocitat passeig. Precisament, és perquè està aïllat de la civilització que durant els 30 segons de trajecte (se’t fan més llargs del que sembla) es divisa una vista increïble amb verd, prats i boscos.

Vol de l'aliga Estiula Aventura Campdevànol / Estiula Aventura

Vol de l'Àliga

EDAT: A partir de 9 anys

PES: Mínim de 30 kg i màxim de 100 kg

CARACTERÍSTIQUES: Circuit de tirolines que inclou la tirolina més gran de Catalunya, amb els seus 270 m de llargada i 40 m d'alçada al punt més alt. Per tots el públics, però amants d'emocions fortes.

DIFICULTAT: mitja.

REQUISITS: Els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats per un adult.

DURADA: 0,30-0,45 h

Tot i que l’atracció no és nova (ja fa diversos anys que fa volar els catalans), s’ha convertit en el pla viral d’aquesta primavera, i no ha deixat de protagonitzar reels d’addictes a l’aventura. ¿L’explicació d’aquest boom? L’anunci que està en marxa la construcció d’una nova tirolina que li arrabassarà la corona com la més llarga de Catalunya.

La nova serà a la Vall de Boí, a l’estació d’esquí de Boí Taüll, i constarà d’1,2 quilòmetres de llarg. Una barbaritat. Això sí, aquesta nova tirolina estarà dividida en trams: el primer, d’uns 200 metres, està planejat per estrenar-se aquest estiu. El segon, que ocuparà un quilòmetre de llarg, encara no té data. Sembla que la d’Estiula Aventura encara podrà presumir durant uns anys de ser la tirolina catalana més llarga.

Espanya s’ha convertit en els últims anys en un pol mundial de turisme d’aventura. No molt lluny de Catalunya, al Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut (Osca) hi ha la Tirolina Pirineu, la més ràpida del món i la segona més llarga d’Europa. 2.036 metres de llarg, 400 metres d’altura i 160 quilòmetres per hora. Ni entrant a l’autopista amb Ortega Cano arribaràs a aquestes velocitats. Ja tens ruta d’altura per a una escapada rural.