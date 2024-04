Ruta per oblidar el teu ex: ¿on lligar a Barcelona?

Si has entrat aquí, és perquè fa poc t’han deixat anar el «no és per tu, és per mi». Un afegitó que et destrossa emocionalment fins al punt en què fins i tot els vídeos d’Almeida ballant el Robocop al seu casament et fan treure una llagrimeta. Però com va dir una gran filòsofa contemporània, Tamara Falcó, «m’està anant malament en el camp emocional, però no deixaré que això afecti la meva vida». Així que segueix els seus passos i deixa de compadir-te a l’estil Bridget Jones: és primavera, època d’enamorar-se, i aquí tens la ruta perfecta per tornar-te a fer bategar el cor.

1. Festes de diaSocialitzant sota el sol

¿T’has cansat de fer scroll etern entre perfils de Tinder? ¿Vols passar a l’acció i conèixer l’amor de la teva vida cara a cara? ¿Vols lligar de festa, però sense l’enganyós filtre de la nit, que et faria confondre un orc amb Orlando Bloom? La teva resposta és a les festes de dia. Aquests plans cada vegada més de moda que omplen els caps de setmana amb música, ballarugues i molta cervesa. I tot, en horari diürn, per l’endemà despertar-te sense ressaca i amb les teves vuit hores de son intactes, que un ja té una edat.

La Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 749) és un lloc perfecte per anar a fer-te miradetes amb desconeguts mentre el cor et batega al ritme de dj. És la seu de dues festes: SoundIt (que aquest any celebra el seu desè aniversari) i Fango. Apunta les següents sessions: dia 13 d’abril, Fango amb Kiko Veneno, i 20 d’abril, SoundIt.

La Monumental / La Monumental

Un altre imprescindible de les festes diürnes és el Brunch Electronik. Una institució de l’electrònica i el techno barceloní celebrada en places i espais oberts de la ciutat, per on han passat els més grans del gènere, com Peggy Gou, The Blessed Madonna, Carl Cox o Nina Kraviz, entre molts d’altres. Una pista per ubicar aquells a qui no us sonin de res aquests noms: és com portar la Jurado al teu tablao. Pròxima data, aquest diumenge, dia 14, al Poble Espanyol (entrada avinguda del Marquès de Comillas, 13).

I per al públic LGTBI, tornen les barbacoes de la PopAir. El dia 27 d’abril, hi haurà nous albiraments d’ossos més enllà del Pirineu. Concretament, a Le Patio (Joan Tarrida, 23, Sitges), que acollirà aquesta festa, la meca del col·lectiu os (traducció del diccionari queer: homes gais fornits i peluts). Barbacoa, cervesa i música des del migdia fins a la mitjanit. Gairebé 12 hores non-stop.

2. ‘Hot spots’ nocturnsEls millors clubs

Si creus que l’amor de la teva vida és la Ventafocs, obvia aquests paràgrafs: aquí tota l’acció es produeix passada la mitjanit. Són els hot spots nocturns, els clubs que ara es porten i on, si no lligues, és perquè el teu cas és ja per a Lourdes.

La discoteca que ara mateix té la corona com a millor espot nocturn és l’Apolo (Nou de la Rambla, 113), que, a més, ara està d’inauguració: acaben d’obrir Cinc, una nova sala integrada al club que fa de bar de copes, pensada per a estones de més tranquil·litat. Perfectíssima per intimar millor amb desconeguts i poder tenir una conversa sense haver de cridar-vos en majúscules a l’orella cada vegada que el dj apuja una mica el volum.

Un altre clàssic, Razzmatazz (Almogàvers, 122), probablement el local amb la programació més extensa de Barcelona, repartida al llarg dels seus laberíntics passadissos i les seves moltíssimes sales. Els divendres tens Fuego en cinc sales i els dissabtes La 1, el Pop Bar, l’Àtic i la Human (en dues sales), que acostuma a allotjar els sets més exquisits.

Altres noms que t’haurien d’anar sonant si vols estar in. El Club P62 (Sala Paral·lel 62, avinguda del Paral·lel, 62), la sala que en ocasions fa de club del centre cultural i que acull algunes de les millors festes de la ciutat. La Vol (Sancho de Ávila, 78), sala cooperativa de concerts amb festes que s’allarguen fins a les tres de la matinada. L’associació cultural Meteoro (passeig de Montjuïc, 72), amb festes on punxen el milloret de l’underground local i internacional.

VOL Clase web / VOL web

Finalment, dues recomanacions a l’Hospitalet: The Garage of The Bass Valley (passatge de Can Polític, 13) i El Pumarejo (avinguda del Carrilet, 187).

thegarage01 / The Garage Balley

3. Plans de solters des de sopars fins a creuers amb desconeguts

¿Quan vas de festa mai sona la campana? Sí, de vegades és difícil. I més encara quan ets una mica introvertida, que parlar amb desconeguts es fa impossible sense acudir a quantitats d’alcohol dignes d’un botellon amb Massiel. Hi ha una opció per conèixer persones emocionalment disponibles en temps rècord: els plans per a solters.

Un dels referents del sector és Gruppit, especialistes en grups de singles. Tens els seus afterwork, cada dimecres a l’Hotel Ocean Drive (Aragó, 300), el beure a les tardes, les festes, els sopars (n’organitzen un per Sant Jordi, així t’assegures una rosa aquest any), i les escapades (inclosos els creuers single). Desenes de plans per trobar l’amor de la teva vida.

Una altra opció són els sopars amb desconeguts de Timeleft, una plataforma que agenda esdeveniments per fer noves amistats (i el que sorgeixi). Una alenada d’aire fresc per als que volen ampliar el seu cercle social sense estar enganxats a desenes de converses insulses en aplicacions de cites.

¿Estàs cansat de buscar i prefereixes que et trobin? També hi ha opció per als ganduls de l’amor. Deixa el teu nom, l’Instagram o el mòbil al Tinder analògic de la papereria Raima (Comtal, 27), un mural ple de solters disposats a enamorar-se. I sí, funciona: han tingut casos d’èxit.

4. Esports en grup socialitza suant

Una altra estratègia cada vegada més de moda per lligar és fer esport en grup. Segur que ja has sentit que no hi ha cosa més unida que una comunitat crossfit. És un dos per un, socialitzes, i vas fent-te un bon cos. Així, si el teu pròxim rotllo et surt malament, almenys l’esforç no haurà sigut en va: estaràs solter i (molt) sencer.

Es poden citar desenes de clubs de crossfit. N’hi ha un a cada cantonada. Si en vols un que sigui més original: Outdoor Circuits (avinguda de la Vall d’Or, 18), a Valldoreix, entre Collserola i Sant Cugat. No és un crossfit per se, encara que utilitza metodologies que se li assemblen. ¿El millor? És a l’aire lliure. Perfecte per a la caloreta.