L'exposició «Casa RTVE Play» convida a submergir-se en l'univers de programes com «Saber y ganar» o «Cafè d'Idees»

RTVE ha presentat aquest dimarts l'exposició interactiva 'Casa RTVE Play' a la Casa Seat de Barcelona. Es tracta d'una mostra que permet al públic submergir-se en l'univers de programes i sèries de la plataforma RTVE Play i del Centre de Producció de RTVE Catalunya. Així, fins aquest dissabte, els visitants poden enfrontar-se a les preguntes de Jordi Hurtado al popular concurs 'Saber y ganar', fotografiar-se amb els personatges de la sèrie 'La Promesa', personalitzar el seu cafè a 'Cafè d'idees' o atrevir-se amb la coreografia de 'Latexou amb Marc Giró'. L'exposició també permet conèixer la nova sèrie documental 'Megamix', sobre dos amics que van crear un imperi discogràfic a la Barcelona dels 80, que s'estrena el 25 de juny a RTVE Play.

El recorregut en aquest espai interactiu es completa amb panells explicatius, sets d'àudio per explorar el contingut de RTVE Audio i una pantalla interactiva per navegar pels programes i continguts dels Serveis Informatius de RTVE.

En el marc d'aquesta exposició, RTVE impulsarà diversitat d'actes com aquest dimecres l'emissió en directe del programa 'Xavifòrnia', aquest dijous el col·loqui entre el director de RTVE Play, Alberto Fernández, i els periodistes d'esports Ernest Riveras i Arseni Cañada, o aquest divendres la xerrada entre els periodistes Oriol Nolis, Aina Galduf i Sònia Urbano; i la conversa amb els presentadors Tània Sarrias i Danae Boronat. Finalment, dissabte tindrà lloc una trobada entre Jordi Hurtado, Elisenda Roca i Gemma Nierga.

Novetats de RTVE Play

RTVE també ha anunciat diverses novetats a la plataforma RTVE Play, que millora l'experiència de l'usuari amb noves funcionalitats tècniques. Per una banda hi ha 'Megamix brutal', una sèrie documental de tres capítols que explica la història de dos amics que van crear un imperi discogràfic a la Barcelona dels 80 i com les salvatges rivalitats en la indústria de la música de ball espanyola els van portar al desastre.

El 3 de juny Playz estrena 'Destino Antártida', una sèrie documental de producció pròpia amb la qual viatjar al territori més inexplorat i remot del planeta de la mà de Lethal Crysis, un youtuber de viatges extrems.

Finalment, el canal juvenil de RTVE Play també continua la seva aposta per la música urbana amb 'Reality Mixtape'. Es tracta d'un docureality de sis capítols, que dona lloc a col·laboracions inèdites produïdes per grans exponents internacionals de la música urbana.