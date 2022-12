Volen i han de poder

Ahir es va commemorar el Dia Mundial de la Discapacitat i l’agent més potent del territori en aquest àmbit, Ampans, va denunciar que només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament té feina. Una xifra que considera del tot preocupant. La causa d’aquesta preocupació és que el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social per a tothom, així que també per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Es tracta de persones que tenen dret i volen treballar, però que, majoritàriament, no poden fer-ho. Davant d’aquesta realitat el que es reclama és l’impuls de l’ocupació en l’empresa ordinària per fer possible la contractació. Una contractació per a la qual el sector defensa que calen més incentius. Un altre punt per incidir-hi seria permetre la compatibilitat entre la feina i l’accés a determinats serveis assistencials i la convocatòria de més oposicions de funcionariat públic reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual, garantint l’accessibilitat en tots els processos. Tot plegat per per fer possible un nou model d’inserció laboral.