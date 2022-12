«Ser mare? No, gràcies»

Al cap de poc de coneixe’l a Tinder, li vaig dir que no volia tenir fills. Ell, tampoc. Han passat 10 anys. Professionalment, he progressat. Estem estalviant per a una casa i som feliços», em diu la meva companya de la ràdio.

«Mai m’han agradat els nens. Al parc em fixo més en els gossos», se sincera la meva amiga advocada. «Eren altres temps; vaig haver d’escollir entre família o professió», em va explicar la catedràtica.

«No és que no volgués ser mare, és que no vaig trobar el moment, sabent la repercussió que tindria en la meva vida personal, en la meva carrera i en la meva parella», he escoltat tantes vegades.

Durant anys, només vam tenir l’expressió de dones sense fills, com si estiguessin incompletes. La psicoterapeuta britànica Jody Day, autora del llibre Rocking the life unexpected, va encunyar el terme NoMo’s (Not mothers, No mares), i encara podem utilitzar childfree (lliure de nens), expressió que amplia el significat per categoritzar establiments que no permeten l’entrada a les criatures, a favor d’un ambient de més qualitat, relaxat.

Al nostre voltant augmenta el nombre de dones que diuen no a la maternitat. I ja va sent hora que fem caure l’estigma que pesa sobre les NoMo’s. Ja n’hi ha prou de culpabilitzar-les. Se les titlla d’egoistes, d’hedonistes o de dones que no saben estimar incondicionalment, minvades d’un rol que les ha definit en el transcurs dels temps. Ningú qüestiona que un home no senti la crida de ser pare. Tota la pressió recau en elles. Instint matern? Científicament, està per demostrar. Millor seria referir-se a una opció lliure o a un desig, de vegades fluctuant.

«Gaudir dels fills», escriuen bé les revistes sociològiques de paper cuixé. Però ¿qui explica les renúncies, el cansament o les pors? ¿Quina dona pot tornar a la feina després del permís de maternitat deixant anar alguna cosa com: «Ja no podia més de tanta olor de llet i de caquetes, sense poder tenir una conversa amb una persona adulta durant tot el dia». I és que ser mare és ser dona, però ser dona és molt més que ser mare.