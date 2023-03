Lluçanès seriós

La decisió de la Generalitat de crear la comarca del Lluçanès abans de les eleccions municipals per donar compliment, per fi, al resultat del referèndum, va topar amb resistències dels ajuntaments on el resultat va ser negatiu. Tot i que la consulta preveia que s’aplicaria el resultat conjunt, a molts batlles els van tremolar les cames. Per tal de sortir de l’atzucac, el Govern va optar per una solució que semblava intermèdia: la comarca es crearia efectivament per decisió del Parlament, però no es constituiria el Consell Comarcal, sinó una Mancomunitat de municipis que començaria a funcionar com a prolegomen de la constitució normal d’aquí a quatre anys. D’aquesta manera, el Lluçanès naixia com una comarca diferent, l’única (Barcelona i Aran a banda) sense Consell. Això ja era prou peculiar. Però ara, més: l’alcalde de Sant Feliu Sasserra diu que no pensa prendre posició sobre la comarca: el proper govern valorarà com funciona la Mancomunitat, i d’aquí a quatre anys, ja decidirà si forma part del Lluçanès o no. Vol dir que la comarca es constituirà sense establir quins pobles la formen, o vol dir que, realment, no es constituirà? Alguna cosa en tot plegat és molt poc seriosa.