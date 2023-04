Trias, desactualitzat

Com que no es presenta a cap municipi de la Catalunya central, em puc ficar amb en Xavier Trias sense interferir gaire en la precampanya electoral en marxa. El veterà polític ha dit que l’abundància d’automòbils «no té res a veure amb el canvi climàtic. Té a veure amb la pol·lució, però no amb el canvi climàtic. Qui es cregui que cotxes és canvi climàtic està equivocat». És una opinió, però es dona la circumstància que la majoria de científics ambientalistes opinen el contrari. El que diu la ciència és el següent: Els motors de combustió emeten CO2, que genera l’efecte d’hivernacle pel qual l’atmosfera s’escalfa, es desfà el gel dels pols, s’alteren els esquemes climàtics i la meteorologia es desmanega. Trias estava mal informat (suposo que ja s’ha posat al dia), però és comprensible: per dir-ho en termes contemporanis, el seu programari està desactualitzat, i la prova és que retorni a una paraula com «pol·lució» –que, segons el diccionari, significa «acció de pol·luir», i aquesta, «embrutar físicament o moralment». Fa anys que la paraula d’ús comú és «contaminació», terme més ampli que s’ha anat imposant perquè l’altre evoca més aviat la presència d’impureses visibles, com el fum o la pols en suspensió que causen sensació de brutícia. La pol·lució generada pels automòbils s’ha anat reduint a mesura que els motors es tornaven més eficients, i ja no ennegreixen tant les façanes dels carrers com unes quantes dècades enrere, però s’ha detectat que contaminen l’aire amb gasos invisibles que afecten igualment el sistema respiratori, i alhora canvien el clima amb el CO2, un canvi que també té efectes sobre la salut de tots plegats i en tindrà encara més si no se l’atura. En tot cas, sigui per una cosa o per l’altra, Trias està a favor del cotxe elèctric, i això és bo.

Per cert, i com a curiositat: Un altre sentit de «pol·lució» és «emissió de semen sense haver-hi coit», que remet a certs accidents nocturns lligats a somnis eròtics, especialment en l’adolescència.