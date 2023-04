Patrimoni a la Parada

Ampans està a punt de començar la construcció d’nou edifici al barri de la Parada de Manresa on situarà una residència per a usuaris, un restaurant i tallers de formació. Es un complex important, que ocupa tota una illa i que requerirà una inversió de 8,5 milions d’euros. Es un gran salt endavant per a l’entitat, però no és important només per això, sinó perquè els responsables de l’edifici són l’estudi RCR, un equip català que el 2017 va obtenir el premi Pritzker, l’equivalent al Nobel en el camp de l’arquitectura. Posseir aquest guardó els ha situat en el primer nivell internacional, i el fet que hagin acceptat projectar un edifici a Manresa amb unes condicions econòmiques per sota de la seva tarifa estàndard és un elogi tant per a la seva humanitat com per a l’ambició dels responsables d’Ampans, que han aspirat al millor i ho han aconseguit. Manresa no disposa d’arquitectura contemporània de primer nivell internacional. Ara en tindrà. L’edifici d’Ampans, sobretot si és reeixit, apareixerà en publicacions de projecció mundial i passarà a formar part del patrimoni de la ciutat. Convé posar-ho en valor i que el ciutadà ho sàpiga per poder-ho apreciar.