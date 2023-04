cerdanya envellida

Rebre molta població estrangera pobra pot ser un gran problema: necessitats immediates d’habitatge molt econòmic, d’escolarització d’infants que no coneixen la llengua local, d’assistència social bàsica, i possibles efectes de guetització i de marginació social. Però a mitjà termini, si l’acolliment es fa correctament, la immigració estrangera rejoveneix les societats envellides com la nostra, dinamitza el mercat de treball, permet cobrir ofertes laborals que els locals ja no volen atendre, i genera nou consum. Si no es fa bé, certament, els problemes poden ser nombrosos i persistents, però del que es tracta, òbviament, és de fer-ho bé. Pel contrari, rebre molta població nacional benestant no sembla un problema d’entrada, ho és. L’efecte immediat és l’encariment de l’habitatge. A mitjà termini, les conseqüències de la gentrificació són funestes: la societat s’envelleix, la població jove no troba on viure i se’n va, el mercat laboral no pot cobrir les ofertes i l’empobriment està assegurat. Això és el que està passant a la Cerdanya. El remei és generar molt habitatge protegit, i fer-ho ràpid. La recepta està clara, però no s’està aplicant. I si es tarda gaire, el mal ja estarà fet.