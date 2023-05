Una vegada més la meteorologia segueix mostrant que alguna cosa força greu s’ha alterat respecte d’allò que era la normalitat que coneixíem fins ara. Els fenòmens atmosfèrics són sovint extremats i agressius. I tan aviat passen moltes setmanes o mesos sense ploure com tot de cop ens sorprenen calamarsades, pedregades o pluges del tot excessives, tal com s’ha vist aquests darrers dies. La qüestió, doncs, és que cada dia creix més l’evidència que s’ha entrat en un període de radicalització del temps, que queda concretat i definit explícitament amb la denominació de «canvi climàtic», a causa de la gran concentració de CO2 a l’atmosfera, produïda sobretot per l’ús dels combustibles fòssils, tal com s’ha posat en relleu tantes vegades. El fet és prou conegut i ha estat denunciat des de fa temps, sense que la situació s’hagi esmenat, si més no amb la rapidesa que caldria. Durant molts anys, doncs, estarem obligats a patir-ne les conseqüències, mentre tímidament es van implantant algunes mesures per anar solucionant el problema. Pel que fa als vehicles, per exemple, si ens preguntàvem quan falta encara per tal que tota la mobilitat s’estructuri a base de motors elèctrics, la resposta seria prou contundent: falten molts anys. Per tant, durant molts anys també s’haurà d’anar suportant tot allò que suposarà un clima més extremós i desmesurat. Hi ha un aspecte, per cert, que sovint no relacionem directament amb el canvi climàtic però que hi té un lligam molt directe: el preu dels aliments bàsics. Només cal tenir en compte que durant les darreres setmanes ja hi ha hagut diverses tractorades i manifestacions de pagesos reclamant ajuts i recursos a la vista de la situació de conreus i fruiters malmesos per la falta de pluja. Sense aigua, evidentment no hi ha productes vegetals, que cal importar sovint de l’estranger i que són més cars. El canvi climàtic, doncs, ara ja l’estem notant també quan anem al supermercat.

Canviant de tema, cal recordar que demà mateix hi haurà eleccions municipals a Catalunya, que simultàniament seran també autonòmiques a les illes Balears i al País Valencià. S’ha de reconèixer que els períodes electorals normalment són força carregosos. La realitat és que solen accentuar els enfrontaments polítics, que ja són massa habituals i que fan incrementar els retrets, siguin lògics o no, entre els candidats que opten a un mateix càrrec. I que, a més, sovint es fan promeses de portar a terme actuacions futures, que després no seran gens fàcils de complir. Però tot plegat forma part d’un procés democràtic imprescindible per tal de renovar periòdicament els centres de decisió municipals i en alguns indrets també autonòmics, per mitjà d’una jornada electoral com la d’aquest diumenge. Unes eleccions que no afectaran demà la Generalitat de Catalunya, que té un calendari electoral específic, però sí el Govern de les illes Balears i del País Valencià. L’interès se centrarà, doncs, en els ajuntaments de tot el país, però també caldrà estar atents i anar seguint els resultats globals a les Illes i al País Valencià per comprovar si Francina Armengol i Ximo Puig continuaran mantenint o no les presidències que respectivament hi exerceixen. I per comprovar també el suport que segueixen tenint els grups polítics que hi defensen tant la llengua catalana com el concepte de Països Catalans.