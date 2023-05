Aquest vespre sabrem com queden configurats els ajuntaments i veurem quin efecte han tingut els eslògans que els diversos partits han fet servir durant la campanya. En general hem sentit a parlar molt de respecte al medi ambient, d’economia circular, de model de ciutat, de seguretat, de neteja, d’ocupacions i, sobretot, de posar el ciutadà al centre de la gestió municipal. I és que els partits tenen clar que han de quedar amb els seus clients; els electors.

Sobta el contrast que hi ha entre el cofoisme dels que han governat i la crítica dels seus competidors, que, en general, troben que cal un canvi perquè les coses millorin. Aquesta tensió l’hem poguda veure a molts municipis durant la campanya; poca autocrítica per part dels que han governat i poc o cap reconeixement per part dels que es presenten com a alternativa.

Però tots prometen millores substancials si guanyen. Estan convençuts que seran capaços de fer les coses que fins ara no s’han fet, en el que en ocasions sembla el conte de la lletera. Això sí, cal reconèixer que tenen valor i que ser candidat a les municipals suposa estar disposat a fer política des de la trinxera i tenir més disgustos que satisfaccions. I això és d’agrair.