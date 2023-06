L’atribució de responsabilitats dins del nou govern de Manresa, els trets principals de la qual havia avançat dimecres aquest diari, va ser presentada ahir amb tots el detalls i amb un missatge que va cridar l’atenció entre les coses que es van dir: el nou executiu posarà ara una atenció especial en la recuperació física del Centre Històric, després d’un temps en què s’ha fet més esforç en la part social del problema. L’organització del govern sembla posar aquesta nova prioritat en mans del regidor Jesús Alonso, d’Impulsem. Potser serà l’encarregat de posar en marxa una nova dinàmica transformadora que els successius ajuntaments no han aconseguit crear, en part perque s’han fet grans apostes que han estat o bé fallides (Reforma) o irrellevants (Palau de Justícia i Conservatori) o al lloc equivocat (Universitat). Sembla que l’Ajuntament haurà estat el darrer a adonar-se que cal intervenir amb vigor extrem per ensorrar, reeedificar, rehabilitar, garantir-hi el civisme, i millorar l’espai urbà amb moltes petites intervencions de les que agraden a la gent, no als tècnics d’urbanisme, i atreure, així, nous residents que donin vida al comerç i animin la inversió privada. A veure si és veritat que ara sí.