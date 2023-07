Té cara de no haver trencat cap plat ni de dir una paraula més alta que una altra, però Adrián Vázquez, actual secretari general de Ciutadans, es transforma quan topa amb algun independentista. Ho va fer dimecres després de conèixer la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí en una entrevista a RAC1 quan va dir: «Els hem deixat fer el pallasso, els hem deixat intoxicar, tenen l’acta aquí [al Parlament Europeu], on no han fet cap mena de feina legislativa. Perquè són tres pàries que estan sense grup polític». Tots aquests improperis li van sortir de la boca després de manifestar que havien estat quatre anys complicats perquè havien rebut tota mena d’intoxicacions i amenaces.

Adrián Vázquez, madrileny, amb orígens familiars a Galícia, va treballar com a cap de Gabinet de Ciutadans Europa en l’expulsió de Convergència del grup liberal europeu, perquè els nacionalistes catalans li feien nosa, i actualment lidera Ciutadans, havent guanyat la secretaria general a Edmundo Bal, un partit que no para d’empetitir-se elecció darrera elecció i que, segons les enquestes, té les hores comptades, després d’haver presenciat la sortida de dos dels seus líders històrics: Albert Rivera i Inés Arrimadas. Però, de moment, Vázquez presideix la Comissió d’Afers Jurídics de l’Eurocambra i el TGUE ha desestimat que actués de forma parcial en la gestió del suplicatori. Tot i que sentint-lo després de la sentència costa de creure en la seva imparcialitat a l’hora de fer l’informe per treure la immunitat als eurodiputats catalans.