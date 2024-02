No hi ha mitjà de comunicació que s’apreciï que no hagi mostrat les restes que han emergit de Sant Romà de Sau i que s’han convertit en la imatge icònica de la sequera que pateix bona part de Catalunya. Fins ara l’església romànica del segle XI era l’únic edifici que, en períodes de sequera, quedava al descobert. Però des de fa dies el nivell ha baixat tant que també es poden veure les restes d’altres edificacions de l’antic poble, com la torre del molí o el cementiri.

La imatge del pantà buit amb les restes que surten a la superfície atrau milers de ciutadans que volen ser testimonis d’allò que han vist als mitjans de comunicació. Hi ha com una febre d’anar a Sau i acostar-se tant com es pugui als fantasmagòrics edificis que habitualment estan coberts d’aigua i que no són visibles, tret de la punta del campanar de l’església que, en funció del tros que en sobresurt, es pot intuir el nivell del pantà. Però endinsar-se a les zones que habitualment estan cobertes d’aigua té els seus perills i no només per la possibilitat que es desprengui alguna pedra dels vells edificis sinó pel risc de quedar atrapat en el fang que els envolta, tal com li va passar a un visitant que hi va quedar clavat i que van haver de rescatar-lo els bombers. El pantà de Sau està més sec que mai perquè el Ter porta poc cabal i perquè l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’ha buidat enviant aigua a Susqueda i així mantenir-la en més bon estat, perquè una part d’aquesta aigua se subministra a Barcelona. I això fa que la imatge que queda de la sequera sigui la de Sau, que ens mostra els seus edificis per recordar-nos que estem en situació d’emergència.