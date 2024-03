El Govern de la Generalitat va presentar ahir les seves previsions per al curs que ve, que va argumentar que suposen una millora respecte de la situació actual tant pel que fa a nombre d’alumnes per aula com a recursos disponibles. Hi ha una dada que no és que sigui positiva per si mateixa -més aviat el contrari- però que sí que suposa un alleujament per al sistema educatiu, que és que el nombre d’alumnes que comencen a I3 es tornarà a reduir. Que hi hagi una corva descendent en el nombre d’alumnes serà, certament, una manera que reduir pressió, que n’hi ha molta. Pel que fa a la resta, fa l’efecte que la millora, per bé que sigui positiva, està molt lluny del que caldria per aconseguir el tomb substancial que aquest país necessita: una millora important dels resultats d’aprenentatge, que PISA ens ha dit que són impropis d’un país com Catalunya, i una millora profunda de la capacitat de les nostres aules per ensenyar català prou aviat i d’una manera prou real per frenar l’acceleradíssima reducció de l’ús social del català, començant pel pati de les escoles. 33 milions més per a atenció a vulnerables, en tot el país, per exemple, no sembla una millora significativa. Caldria un esforç molt més gran.