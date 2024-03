El ple a l’Eurocambra va aprovar per fi de manera complicada però històrica la Llei de Restauració de la Natura. Complicada pels múltiples boicots, molts fruits de la pura ignorància i campanyes de desinformació que ha tingut durant tot el procés per part de la dreta econòmica i retardista i l’extrema dreta negacionista en un pla fins i tot terraplanista. «Aquests dies hem vist amb perplexitat certes declaracions minoritàries però populistes dins del divers món agrari, que només encoratgen l’enfrontament i representen un immobilisme, no disposat a escoltar el que ens ve a sobre si no actuem escoltant la ciència». «El repte més gran per als agricultors i ramaders, especialment a la península, és el canvi climàtic, i no la Llei de Restauració de la Natura que al contrari beneficia a tenir un sector i territori rural més sa en tots els aspectes». La restauració de la Natura significa vetllar pel futur de l’agricultura i la ramaderia, l’accés a l’aigua potable i l’habitabilitat de les ciutats i les zones rurals, i no al contrari». Aquesta Llei és Històrica perquè és la primera norma de la Unió Europea que cerca específicament restaurar els hàbitats i ecosistemes del nostre continent tan castigat.

Aquesta llei té per objectiu recuperar el 20% dels ecosistemes terrestres i marins danyats per al 2030, he de dir que és un començament, i la totalitat per al 2050. La norma, que va ser pactada el mes de novembre passat després de superar el veto de la dreta econòmica i rància europea, ha estat aprovada al Parlament Europeu a gairebé 100 dies de les eleccions comunitàries. La nova llei ha d’ajudar a complir molts dels compromisos internacionals congelats en matèria mediambiental. El reglament servirà per recuperar els ecosistemes degradats. Molt ha hagut de debatre la comunitat científica per lluitar contra un negacionisme climàtic dels lobbies econòmics i aportar les evidències cada dia que passa més catastròfiques, i també van lluitar els moviments ambientalistes que ens recorden constantment que no hi ha planeta B ni pla B. Recordo als especuladors que es creuen amb dret a tot que l’acord és de compliment obligat per a tots els estats membres de la UE, i estableix objectius específics i jurídicament vinculants per a la restauració de la naturalesa en cadascun dels ecosistemes terrestres, com terres agrícoles i boscos; i ecosistemes marins, incloses les praderies marines, els llits d’esponges i corals, d’aigua dolça i urbanes. Fins al 2030, s’ha acordat que els estats membres han de donar prioritat als espais de Natura 2000 per implementar les mesures de restauració establertes al reglament. És per això que els moviments ecologistes entre d’altres faran rigorós seguiment i seran els primers a denunciar els incompliments. Aquest Reglament de Restauració de la Natura «és molt més que una normativa per millorar els nostres hàbitats és un missatge clar que Europa pot i s’ha de comprometre a lluitar per la supervivència d’aquest nostre planeta», estem en un moment en què el continent està patint greus problemes mediambientals com les terribles sequeres i incendis en contrast amb inundacions. «Aquesta norma ha d’ajudar a assegurar un futur més sostenible i saludable per a les generacions següents i en general totes les persones que viuen a la UE». Més lleis com aquestes i menys diners en armes seria el seu.