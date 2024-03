El dia que l’estalvi energètic i la reducció de la contaminació lumínica (aquests van ser els arguments que es van donar) va portar els ajuntaments a substituir la llum blanca per llum groga, totes les ciutats es van convertir en polígons industrials. La llum és importantíssima a les ciutats, i la invasió del groc hi va estendre de cop una capa de tristor. Ara, la tecnologia permet que l’estalvi i el control de la projecció de llum s’aconsegueixin igualment amb llum blanca, i els colors van tornant a les ciutats. A Manresa una part substancial de la substitució ja s’ha fet, i durant els propers mesos s’iniciarà la substitució al Centre Històric. Després de l’estiu, el canvi hauria d’estar fet. Serà una millora clara, que incidirà en un tema de gran interès a la ciutat, que és la sensació de seguretat. Precisament per això, i perquè la sensació de seguretat és un tema molt important al Barri Antic, sobta que el canvi de llums no comencés, precisament, per allà, que és, a més, per on passegen els eventuals visitants. Si hi ha una raó tècnica per haver deixat el Centre Històric per més tard, no s’ha explicat.