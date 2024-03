Una administració funciona quan les coses normals que ha de proporcional als ciutadans i que els ciutadans no poden obtenir de cap altra manera funcionen amb normalitat. I treure’s el carnet de conduir és una cosa d’allò més normal. L’estat no pot al·legar que és una novetat que encara no ha tingut temps de normalitzar o que l’ha agafat per sorpresa. Després de dècades expedint carnets no té cap mena de sentit ni d’excusa que els ciutadans no puguin examinar-se quan ho desitgin i les vegades que ho necessitin sense haver de dedicar-hi mitja vida. A hores d’ara hi ha 2.100 persones de la Catalunya central esperant per examinar-se a Manresa. Un cop superada la teòrica cal esperar uns mesos i, si no s’aprova a la primera, tornar a esperar uns mesos. Qui necessiti tres intents per aprovar s’hi pot tirar un any. I tot perquè l’estat fa anys que no qualifica prou gent per examinar. És inconcebible que, amb el temps que fa que dura el problema, l’estat no hagi estat capaç de solucionar-ho, ni estigui en el procés de fer-ho. Qui dia passa any empeny, i carnet que s’espera. I els ciutadans, que ho paguen amb els seus impostos, a prendre paciència.