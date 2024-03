Prioritat, llegir

Una jornada a UManresa ha donat als educadors pautes per ensenyar a llegir i, sobretot, per crear lectors. Les receptes són diverses, però els experts coincideixen en què la lectura és la culminació d’un procés que comença amb l’aprenentatge de les paraules i amb la lectura de contes, perquè primer cal aprendre a gaudir amb les històries, i després cal aprendre a gaudir llegint-les. Només descobrint el plaer de llegir ens convertim en lectors, i només sent bons lectors podrem tenir una comprensió completa i complexa del món. Sense domini de la llengua no es pot construir un bon coneixement i una bona cultura. Són idees conegudes però que sembla que les autoritats educatives les han oblidat. Les proves PISA ens diuen que Catalunya no ofereix una bona comprensió lectora als estudiants, i no sembla que això estigui generant una gran reacció de preocupació. Una priorització correcta portaria a concentrar tots els esforços en la lectura i el coneixement de la llengua durant els primers anys de l’escola. Tota la resta pot esperar. Ensenyar la llengua, ensenyar a llegir i crear lectors. Aquesta hauria de ser la prioritat obsessiva. I no ho és, no s’entén gaire perquè.