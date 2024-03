De majoria absoluta a oligarquia... en vuit mesos

Haurem de reconèixer que aquests vuit mesos que Gent fent Poble governa amb majoria a Sant Fruitós de Bages estan donant molt de si.

Si fem un repàs de les principals actuacions, veurem que sembla que recaptar diners dels ciutadans és la raó bàsica de la seva política. Anem a pams

La primera mesura fou la d’apujar els sous dels regidors mostrant una evident falta d’empatia amb la situació econòmica general.

A la roda de premsa dels cent dies de govern, afirmen que l’Ajuntament està pràcticament arruïnat per la gestió de l’anterior govern. Acusaven al «tripartit» de no preocupar-se dels ingressos i sí, de les despeses. Obliden que ells mateixos demanaven llavors més rebaixes fiscals. Es posa l’accent en l’existència d’un forat sense donar dades concretes.

Tot i no tenir un duro a caixa, són capaços de gastar-se prop de 900.000 euros en despesa general que curiosament sí que l’anterior govern havia tingut previsió de guardar-ne a l’ajuntament. S’esmenen a ells mateixos sense cap problema.

La solució que donen és fer un fort augment de taxes i impostos. Puja el 22% el rebut de l’IBI, el 45% les escombraries. També puja el preu de l’aigua, 3’38 €/mes. Aquest augment comportarà uns majors ingressos per sobre del milió d’euros. Carrega a les esquenes dels ciutadans el dur a terme les seves polítiques, en un clar exemple de despotisme «tot pel poble però sense el poble». Sobta també que en una «situació delicada» econòmicament no hi hagi cap mesura de contenció de la despesa.

Qualsevol pot veure que pujar de cop un 22% l’IBI i la recollida d’escombraries un 45% és exagerada i, per sobre de tot, injusta pels veïns i veïnes. Per tant, és normal el fort rebuig causat per aquestes mesures en la població. Es van presentar moltes al·legacions per part dels veïns en la línia d’una puja comparable a l’IPC, però es van desestimar en un ple extraordinari on es convoca una hora i mitja abans als regidors de l’oposició i sense avisar a la població. No volien que la gent pogués acudir al ple municipal per un tema tan important.

Per acabar de donar xifres econòmiques, val a dir que Diputació de Barcelona atorga al voltant del milió d’euros com ajuda a inversions i despesa corrent.

A més, treu alguns beneficis als ciutadans, com la bonificació per l’ús de la deixalleria, avantatges en el bus entre els barris i el nucli, els ajuts per pagament de subministraments bàsics a famílies vulnerables, i la gratuïtat en cursos de ball a la gent gran.

Creiem que tot plegat respon a un interès desmesurat per escurar la butxaca al ciutadà, de moment sense retorn en millores reals, abandonant totes aquelles polítiques de caràcter social que el PSC ha estat impulsant en els darrers onze anys que ha tingut presència al consistori.