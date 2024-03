Dues vides i un final

En poques setmanes hem conegut la mort de dues persones que han sacrificat la seva vida per un mon millor. Buscaven la mort les dues? Una de ben segur que si, de l’altre no ho coneixerem mai, amb tota certesa. Em refereixo a Aaron Bushnell i Aleksi Navalni. Es difícil arribar a conèixer els detalls íntims del seu pensament i els seus principis i valors, només en sabem que tots dos han mort per les seves creences, i només podem reflexionar envers la seva conducta.

D’en Bushnell només en tenim notícies arran de la seva mort; quan es va immolar, com a protesta contra Israel¸ i com va fer-ho ? doncs, va buidar un líquid inflamable sobre el seu cap rapat, es va ajustar la gorra de camuflatge sobre el front i es va calar foc. “Palestina lliure!”, va cridar diverses vegades abans de desplomar-se sobre el paviment davant l’ambaixada d’Israel a Washington, Un acte de valentia? Producte d’un dolor inaguantable i del que es sentia responsable o una suma de desencisos vitals que, davant d’un horror del que no volia ser partícip, va trobar un motiu per posar fi a la seva existència?. Repassem aspectes de la seva vida, un jove, sembla que tímid i reflexiu que creix en una aïllada comunitat cristiana de Massachusetts, amb normes establertes i jeràrquiques on queda clar el que es bo i el que es dolent, una comunitat sectària, encara que sigui difícil anomenar-ho així, perquè es una comunitat cristiana, i que va arribar a convertir-se en un alt funcionari militar que treballava en la defensa cibernètica a l’estat de Texas. Va sortir d’una bombolla social per entrar en una altre bombolla. Els darrers anys havia pres més distància de la seva educació conservadora i de la seva carrera a l’exèrcit, per dedicar-se a l’activisme anarquista i d’esquerra i parlar sovint de reduir la pobresa i oposar-se al capitalisme. Al final escenifica una protesta fatal i definitiva, i de la que demana se’n faci difusió.

De l’altre persona, en Navalni, que en podem dir, ja que ha ocupat titulars i articles en els darrers anys, la difusió del seu pensament i de la seva lluita ho tenia més que assegurat, cal suposar que era conscient de la més que probable possibilitat de que seria assassinat. Amb els antecedents de morts, no per causes naturals, dels opositors al règim rus actual, el risc de morir era, ja s’ha vist, molt alt. Va ser un suïcidi diferit i delegat a altres persones, buscava la mort i esdevenir màrtir?

En cap moment estic badant ni jutjant el seu comportament, només es una reflexió en relació al que, de manera general, en diem conductes suïcides; no cal catalogar cap d’aquestes conductes com de valentia o de covardia, davant una realitat indestructible. De com la mort pot ser una, trista, conseqüència de ser coherent fins el final, i de fer evident aquesta coherència El que hem fa rumiar, en tots dos, es si la seva mort no es altre cosa que maneres diferents de suïcidi. Sigui de manera dilatada en el temps o immediata. Ambdós van ser coherents amb els seus ideals.