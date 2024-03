un èxit berguedà

El Berguedà, i molt especialment la ciutat de Berga, van viure ahir una jornada molt especial amb el pas de la Volta, que hi va tenir la seva etapa reina i va començar a Berga i va acabar a Queralt. L’atractiu per als ciclistes va ser màxim per l’exhibició de l’eslovè Pogacar, que va certificar en l’asfalt berguedà el seu absolut regnat en la cursa. No sempre gastar diners en atreure competicions esportives és un gran negoci per a pobles i comarques. De vegades les proves ciclistes, per importants que siguin, passen pels llocs sense pena ni glòria i havent aportat a la ciutat en qüestió una notorietat invisible que no justifica la inversió realitzada. Perquè no es gratis: en el cas del Berguedà, l’etapa d’ahir va exigir una aportació als fons de la Volta de 60.000 euros, que van pagar a mitges Ajuntament de Berga i Consell Comarcal. I en aquest cas, va tenir sentit: Berga va vibrar i va rebre una injecció de gaudi de la pròpia ciutat, el paisatge berguedà es va exhibir per televisió davant els qui poden visitar-lo i Queralt va recordar a tothom que és un dels grans santuaris del país. L’Ajuntament -sobretot l’alcalde, Ivan Sànchez, principal promotor de la iniciativa- i el Consell van encertar. Tot un èxit.