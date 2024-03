Gràcies a la ciència

David Bennett patia una malaltia cardíaca terminal i per això va accedir al trasplantament. Per primera vegada, el cor d’un porc modificat genèticament s’instal·laria a la caixa toràcica d’un humà amb èxit. Va passar al gener i va bombejar perfectament durant unes setmanes fins que alguna cosa va començar a fallar. David Bennett va morir el vuit de març deixant empremta de la seva valentia i moltes dades útils per a la investigació. Les cròniques parlen de com va estar de feliç de poder veure la Superbowl al febrer. Richard Slayman també és nord-americà i des de fa pocs dies filtra la sang del seu cos un ronyó de porc modificat genèticament. Una altra fita històrica. Esperem que la sort d’en Richard sigui més duradora que la d’en David. Sense una altra alternativa per a la seva supervivència, ha dit que espera donar esperança a les persones que esperen un trasplantament per sobreviure. La ciència i la tecnologia aplicades a la salut són la meva religió. Com amb qualsevol altre tipus de fe, no tot és acceptable en nom seu, però gràcies a la investigació i a la tecnologia tantes persones que emmalalteixen poden continuar portant una vida normal. Fa poc, un conegut es va fer un electro mentre conversàvem sobre alguna cosa sense importància posant dos dits sobre una plataforma prima d’uns cinc centímetres de llarg que va treure d’entre el seu mòbil i la funda protectora. Les dades van anar a parar al seu correu i, en cas d’alteració, les podria haver enviat al cardiòleg. Gràcies a tot això, les persones que conviuen amb diabetis poden veure la corba de la seva glucosa a la sang a través dels telèfons mòbils sense haver de punxar-se els dits i, en el cas dels nens, els pares poden controlar l’estat del seu fill a distància i fer vida normal. Després hi ha les guerres de les empreses i els laboratoris per col·locar els seus productes, no tots són accessibles a tothom, cosa que genera ciutadans de primera i de segona, però en allò primari, que és la investigació, quan no la pervertim amb l’economia, és la humanitat ajudant la humanitat. El meu agraïment a tots ells. No és poc, tantes vegades, permanentment, els humans ens matem entre nosaltres en guerres, al cap i a la fi, sempre absurdes.