¡A la vaga!

Cal fer-hi alguna cosa. Em nego a normalitzar la putrefacta baralla entre els dos partits que han governat Espanya des que tenim democràcia. Una baralla en la qual un sector no petit del periodisme participa de manera entusiasta, no ens enganyem. No sé quina és la solució i suposo que tampoc hi ha varetes màgiques per enterrar tanta malvolença d’un dia per l’altre, però això ha de parar. La caldera de Madrid amenaça d’escampar per tot Espanya el virus de l’odi més caïnita pel simple fet de pensar diferent. Hooligans al poder. Sé que hem d’insistir que les responsabilitats no són les mateixes i que la (ultra)dreta fa anys que insisteix amb la matraca de «Govern il·legítim» cada vegada que perd el poder. Els ha sigut igual grapejar el dolor de les víctimes d’ETA o de l’11M, han trobat un filó amb els somiejos independentistes del procés i ara, alliberats de filtres i complexos, identifiquen directament el PSOE amb putes i drogues, a sac.

La consolidació del fenomen Ayuso, propulsat pel fanfarró Miguel Ángel Rodríguez, té molt a veure en aquest enviliment; i entenc que no és fàcil per al PSOE, que, a més, té els seus propis dimonis, resistir la pressió. Però han entrat al drap i ara mateix el duel a garrotades de Goya adquireix tot el significat de l’absurd que retrata: dos tipus atiant-se hòsties com pans mentre es van enfonsant irremissiblement en el fang. Arribats a aquest punt, crec que ja no importa tant qui i per què va començar, sinó aturar el combat. I és que el pitjor d’aquesta lamentable exhibició de fúria hispànica és que està qüestionant la reputació de moltes institucions. Massa. Així que se m’acut que podríem contraposar el silenci a la cridòria i deixar d’actuar com a caixa de ressonància de tanta regurgitació. Jo proposaria una vaga de micròfons que funcionés en clau de «dret d’admissió». Quan fes un mes que els seus exabruptes no tinguessin recorregut mediàtic, potser aixecarien la bandera blanca. I sí, ja sé que això és una utopia, però d’il·lusió també es viu.