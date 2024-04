A la Rosalia li agrada el totxo

La Rosalia sembla molt moderna, amb les ungles hiperbòliques, però resulta que és d’allò més clàssica. Va començar a festejar amb el porto-riqueny Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, més conegut com Rauw Alejandro, un artista d’èxit, i ens la podem imaginar en la clàssica estampa de la noia festejada que li diu al festejador: «M’agrada que em regalin coses boniques». Dit i fet: en Raúl va comprar-li el mas Morera. Era el futur regal de casament, però el noi també va ser d’allò més clàssic i va posar les escriptures de propietat a nom seu. Per si de cas, potser. La precaució va ser encertada: la relació es va estroncar abans i el regal va deixar de tenir sentit. Ara hem sabut que la finca és a la venda.

Però la prova més evident que na Rosali/í/a Vila Tobella (amb accent a la Viquipèdia en espanyol i francès, sense accent a les versions en català i anglès) és una persona amb capteniments de fonamentació clàssica és que ha decidit crear una societat, administrada per sa mare, dedicada a treballar en el sector immobiliari. L’artista ingressa força pasta (la seva empresa, Motomami SL, va facturar 3,6 milions d’euros el 2022) i quan els diners s’acumulen cal decidir com es gestionen. Transformar-los en monedes d’or amagades a sota d’una rajola del soterrani? Dipositar-los al banc al quasi res per cent de desinterès? La resposta va ser la de tota la vida: invertir en el totxo! El principi ancestral que descarta la pèrdua de valor a la propietat immobiliària (si es té la paciència suficient) continua exercint de dogma de fe en la nostra societat. I les notícies sobre l’escalada cap als núvols del preu de l’habitatge, sigui de propietat o de lloguer, tendeixen a confirmar la suposició. Si Amancio Ortega dedica una part important dels beneficis del seu imperi tèxtil a comprar immobles, i n’ha acumulat per valor d’uns vint mil milions d’euros, per alguna cosa deu ser. Ara la pregunta és si la Rosalia promotora comprarà al seu ex la casa on somniaven construir un futur plegats, ni que fos a estones.