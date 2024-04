La tovalloleta bomba

En aquesta edició publiquem unes fotos molt eloqüents de l’efecte que tenen a les clavegueres les tovalloletes humides que moltes persones llancen alegrement al vàter. Suposadament, són biodegradables però, en realitat, que es degradin al cap de mesos no evita l’impacte que generen, perquè durant tot el temps en què mantenen la consistència s’enganxen als filtres, els embussen i poden produir inundacions si no s’hi fa neteja; si no s’aturen enlloc, aniran a parar al riu, envairan l’entorn natural i, riuada avall, s’afegiran als residus que converteixen el mar en un femer. Tot això té un efecte molt important que sembla que impressiona molt poc als que podrien regular les tovalloletes i els productes similars. En primer lloc, la normativa hauria d’obligar a posar un rètol molt gran al paquet que indiqui que no es poden tirar al vàter; i si es demostra que això no és suficient, aquest tipus de producte hauria de tenir la venda limitada a qui el necessiti de debò per prescripció mèdica. La tovalloleta és una petita bomba ambiental i ha de ser tractada com correspon. Tanta energia gastada en el reciclatge, i coses així no reben cap atenció. És incomprensible.