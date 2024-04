El retorn de Puigdemont

La precampanya electoral es va escalfant de mica en mica amb les declaracions dels tres possibles guanyadors. Pere Aragonès proposa un finançament singular per Catalunya, la celebració d’un referèndum per la independència i demana un debat a tres encara que s’hagi de fer a Perpinyà. Salvador Illa diu que res de finançament singular, tot i que assegura que està en condicions d’obtenir més recursos que els aconseguits per governs anteriors, que no vol referèndums que divideixin la societat i es nega a fer un debat a tres i encara més fer-lo a Perpinyà. Carles Puigdemont vol que el debat es faci a Perpinyà, però amb tots els caps de llista, i ha menystingut Illa, afirmant que amb qui vol debatre és amb Pedro Sánchez i no amb el líder del PSC.

Qui ha sacsejat la precampanya ha estat Puigdemont afirmant que pensa tornar el dia del debat d’investidura, tant si guanya com si no, i que si no és investit president de la Generalitat abandonarà la política. El president que durant més de sis anys ha viscut a Waterloo s’ho juga tot pel tot i reivindica la restitució de la presidència que va perdre en aplicació de l’article 155 de la Constitució i, en aquesta ocasió, assegura que, amb la llei d’amnistia aprovada, tornarà.

Els sondeigs indiquen que cap partit aconseguirà una majoria suficient per governar en solitari, però és evident que si algun dels tres que es disputaran la victòria – PSC, ERC i Junts – obté un cert avantatge respecte als altres tindrà la clau del Palau de la plaça de Sant Jaume, tot i que haurà de buscar complicitats entre els seus competidors, hagi dit el que hagi dit abans de les eleccions.