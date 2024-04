La C-55 és un clam

La convocatòria de Cambra de Manresa i Pimec Catalunya central per constituir una plataforma que faci pressió per aconseguir el desdoblament complet de la C-55 entre Manresa i Castellbell va aplegar dijous una quarantena d’entitats de la societat civil, entre les quals tots els col·legis professionals i una àmplia representació del món empresarial, sobretot del Bages i del Berguedà. Els convocants, que voldrien aplegar també veus d’altres comarques, aspiren encara a ampliar aquest suport. Sigui com sigui, el col·lectiu que s’aplega sota el paraigües de la Plataforma pel Desdoblament de la C-55 ja és prou significatiu per ser escoltat. El fet que tot aquest capital social s’hagi posat d’acord per exigir una obra concreta per abordar un problema sobre el qual hi ha diversitat d’opinions polítiques indica que hi ha un ampli acord ciutadà en que, sigui quina sigui la solució que calgui donar al conjunt de la comunicació entre Manresa i Abrera, el tram que concentra més trànsit i que és més estratègic per a la comunicació interna i externa requereix una autovia, i no pedaços de carrils adicionals. Els polítics no ho poden ignorar. I el Govern, que està aplicant una altra política, és qui menys hauria de fer-ho.