Més pagesos contra els incendis

Tenim focs cada vegada més intensos i ràpids que posen al límit la capacitat d’extinció». Ho explicava l’inspector i cap de la Regió d’Emergències Centre, Santi Lleonart, en una jornada sobre com actuar en cas d’incendi forestal que es va celebrar la setmana passada a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. La sessió va servir per posar de manifest la importància de preparar la casa davant l’amenaça que suposen els grans incendis per a les urbanitzacions, masies aïllades o petits nuclis rurals pròxims als boscos. Els representants del sector de les emergències que van assistir a la jornada van donar alguns consells per fer la casa més resistent al foc, com ara tenir franges perimetrals, evitar la jardineria inflamable o els cotxes al voltant de la casa o prendre més consciència sobre com actuar davant d’un incendi.

Més enllà de com preparar la casa, també es va parlar la necessitat de dur a terme una gestió forestal per prevenir els incendis i de les traves burocràtiques que es troben alguns pagesos a l’hora d’impulsar actuacions com rompudes o canvis d’usos dels terrenys. És el cas de l’agricultor establert a Talamanca Pol Requena, que explicava les dificultats per ampliar la superfície de cultiu. «La meva idea és recuperar antics camps de conreu i pastura que tinc a la finca, però fa més d’un any que els permisos estan encallats a l’administració», denunciava. L’agricultor exposava que, després de superar tots els tràmits amb els informes favorables, el plantejament urbanístic no contempla el canvi d’usos en el sòl. En aquest sentit, criticava que la normativa «posi pals a les rodes» als pagesos que precisament volen contribuir a la creació d’un paisatge mosaic. «Si volem evitar grans incendis, el primer pas és facilitar els tràmits als que estem disposats a gestionar el bosc», assegurava.

La veu de Requena se sumava a la resta d’agricultors i ramaders presents en la jornada que posaven en relleu la situació contradictòria que suposa tenir una superfície forestal cada vegada més extensa i amb més massa combustible i unes traves administratives que impedeixen revertir l’abandonament del sector primari, que és clau per a prevenir els focs. Davant d’uns incendis més virulents, que poden arribar a posar en risc la vida de les persones que viuen en nuclis rurals pròxims als boscos, necessitem escoltar més que mai la veu de la pagesia. Els Bombers ho tenen clar: només poden aturar el foc allà on el terreny estigui endreçat i puguin actuar. Quan es crema el bosc, es parla de gestió forestal, però cal que els deures es facin la resta de l’any perquè sigui possible.