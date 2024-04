El llop que es menja les pensions

No sé quantes vegades he llegit que el sistema espanyol de pensions era inviable i estava a punt de la fallida. Les primeres alarmes de què tinc memòria daten dels anys setanta del segle passat, i si no en recordo d’anteriors probablement es degui a que no tenia edat per fixar-m’hi. Mig segle d’avisos catastròfics any sí, any també, i la Seguretat Social m’ingressa cada mes la pensió meritada per dècades de cotitzacions. Aquelles anàlisis tremendes de fa cinc dècades implicaven que arribaria a l’edat de jubilació sense altres recursos que els meus estalvis i la caritat de les monges, i no ha estat el cas. Mirant enrere m’adono que moltes de les prediccions més fosques venien dels emissors o gestors de fons de pensions interessats a vendre el seu producte, però que utilitzaven dades econòmiques i demogràfiques reals passades per aritmètiques impecables; el problema és que la realitat posterior en contradeia el pronòstic, perquè l’extreien d’una continuïtat lineal de la situació, i la realitat sempre canvia. El que mai no canvia és la por dels governants a disgustar els pensionistes actuals i futurs. Qui ha gosat fer-ho de manera ostensible ho ha pagat a les urnes: li ho poden preguntar a Rodríguez Zapatero ara que torna a prodigar-se. Va treure les tisores obligat pels poders de l’euro i va signar la seva condemna. Ara tornen a sonar les veus admonitòries d’Europa per avisar el Regne d’Espanya que si no ajusta la despesa en pensions, d’aquí a poques dècades serà inassumible, perquè cada cop hi haurà més perceptors en relació als treballadors. La mateixa cançó de totes les altres vegades. Fins ara sempre ha passat alguna cosa que ha desmentit els apocalíptics: l’ocupació ha fet una estirada, han plogut fons europeus, han arribat immigrants per compensar la caiguda de la natalitat, s’ha incrementat la recaptació de l’Estat en relació a l’economia... Hi ha hagut alts i baixos, però no l’anunciada fallida. Si el llop mai no arriba, per què ens hauríem de creure els que tornen a anunciar-lo?