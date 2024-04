El 30 d’abril de 1899, avui fa 125 anys, es va pregar per primera vegada la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat a la catedral de Barcelona.

El capellà Josep Torras i Bages (1846-1916) va escriure aquesta pregària a petició d’un grup de joves que varen fundar, amb Torras al capdavant, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat el 1899, en un temps marcat per un fort sentiment de reconstrucció nacional.

Com ens recordava Carles Armengol, expresident de la Lliga Espiritual, «un grup de joves volia escriure una pregària a favor de la independència de Catalunya». Per això «van anar a veure Torras i Bages, que encara no era bisbe, però que ja era una persona de renom» i li van «preguntar si aquella pregària es podria aprovar per ser llegida». Torras i Bages «va estar d’acord a promocionar les pregàries en català, però va trobar que aquella» que li havien portat els joves, «era una mica massa forta. Aleshores» Torras «va redactar la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat». I els digué: «Això us ho aprovaran». «I sí, tots els bisbats de Catalunya la van reconèixer». I va ser a partir d’aquí, que «Torras i Bages va animar aquest joves a estructurar-se i va néixer la Lliga».

Torres i Bages, nomenat bisbe de Vic el mateix 1899, volia que la Lliga tingués, com encara té avui, la missió de fomentar la devoció a la patrona de Catalunya, així com també ajudar a la millora espiritual i material del poble català, sota el patrocini de la Mare de Déu de Montserrat. Per això, com ha dit Carles Armengol, «la Lliga Espiritual manté l’esperit catalanista fundacional» i a més, en ple segle XXI, «vol ser motor d’una Església de baix a dalt».

Entre els membres històrics de la Lliga Espiritual, cal recordar els noms, a més de Josep Torras i Bages, de Lluís Millet, Antoni Gaudí, Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch o Joan Maragall.

D’aquesta Visita Espiritual, el P. Abat Gregori M. Sunyol, gran gregorianista, va fer una versió musical en partitura gregoriana i també va fer una altra versió de la Visita el P. Ireneu Segarra, tots dos, monjos de Montserrat.

La Visita Espiritual, amb una forta càrrega catalanista, consta de set invocacions i una oració final, on es demana a la Moreneta, que tregui «de Catalunya l’esperit de discòrdia», aplegui «tots els seus fills amb cor de germans», que «no es desfaci aquest poble català, que Vós espiritualment engendràreu» i que aconsegueixi «per als pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua».

Amb aquesta pregària a la Moreneta, proclamem que Maria és model per a tots els cristians, ja que, com ha dit l’abat Manel Gasch, «la Mare de Déu ens ensenya a acollir, a transmetre vida, a ser ferment de comunió».

125 anys després que es pregués per primera vegada a la catedral de Barcelona la Visita Espiritual, avui ens adrecem a Santa Maria perquè, com a deixebles del seu Fill, ens acompanyi en el camí de la fe.